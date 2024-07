Wypadek pod Wrocławiem. Dźwig przygniótł mężczyznę

Ogromny dźwig przygniótł operatora w Bogdaszowicach pod Wrocławiem. Do wypadku doszło we wtorek, 2 lipca, przed godz. 17, na jednej z tamtejszych budów, o czym niezwłocznie poinformowano służby ratownicze. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego pojazd się przewrócił, ale szczęście w nieszczęściu przygniótł tylko lewą stopę poszkodowanego. Gdy uwolnili go strażacy, był przytomny. Ranny trafił następnie do szpitala, gdzie zawiozła go karetka pogotowia. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.