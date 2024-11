Spis treści

Co to jest osiedle WuWa?

Zanim przejdziemy głębiej w stronę historii wyjątkowego osiedla we Wrocławiu, warto rozszyfrować skrót, który towarzyszy mu na każdym kroku, a mianowicie WuWa. Co więc oznacza owa enigmatyczna nazwa? Jej oryginalne rozwinięcie pochodzi z języka niemieckiego - Wohnung und Werkraum i oznacza mieszkanie oraz miejsce pracy.

Wrocławskie WuWa powstało w 1929 roku jako jedno z sześciu eksperymentalnych projektów architektonicznych w różnych miastach Europy. Za całe przedsięwzięcie odpowiadał śląski związek Deutscher Werkbund, który stworzył nietypowe osiedle nieopodal Hali Stulecia, między dzisiejszymi ulicami Zygmunta Wróblewskiego, Tramwajową, Edwarda Dembowskiego, Zielonego Dębu i Mikołaja Kopernika.

11 architektów i trzy miesiące. Jak powstała przedwojenna ikona architektury Wrocławia?

Po I wojnie światowej we Wrocławiu potrzebne były mieszkania, czego świadom był Werkbund, a w szczególności inicjatorzy przedsięwzięcia Adolf Rading i Heinrich Lauterbach. Ich planem było pokazanie, jak w przyszłości mogą wyglądać nowoczesne budynki dla rodzin oraz osób bezdzietnych.

Obiekty zaprojektowano według 5 zasad architektury nowoczesnej Le Corbusiera, czyli zastosowano m.in. podłużne okna, swobodne rozmieszczenie okien i drzwi, dostosowanie układu pomieszczeń do potrzeb mieszkańców czy płaskie dachy-ogrody. Nowy styl miał promować minimalizm i prostotę, którą można było stworzyć tanio i szybko. Co ciekawe, faktycznie tak było, bowiem 11 zatrudnionym architektom udało się wraz z innym pracownikami stworzyć całe osiedle w zaledwie trzy miesiące!

We wzniesionych budynkach zaprezentowano 103 małe mieszkania o powierzchni 45-60 m2 i 29 większych. Wnętrza stworzono tak, aby każdy otrzymał własne pomieszczenie do spania, a pokoje pobytu dziennego łączono w jedną przestrzeń.

Jak dziś wygląda osiedle WuWa we Wrocławiu? Mamy zdjęcia!

WuWa we Wrocławiu to współcześnie miejsce, które jest chętnie odwiedzane przez turystów z kraju oraz zza granicy. Okazuje się, że na przestrzeni lat stało się swoistą atrakcją miasta oraz prawdziwą ikoną. Co ważne, 28 marca 2007 roku do rejestru zabytków wpisano cały zespół urbanistyczny osiedla WuWA, natomiast w 2020 roku osiedla Werkbundu, w tym WUWA, otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego, przyznany przez Komisję Europejską.

Warto więc odwiedzić tak wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju, a zwiedzanie okolicy dobrze rozpocząć od odwiedzenia dawnej poczekalni tramwajowej, w której dziś mieście się kawiarnia oraz informacja turystyczna.

