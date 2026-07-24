Bliscy 24-letniej Jessiki poinformowali o szczegółach ceremonii pogrzebowej. Z opublikowanego w mediach społecznościowych nekrologu dowiadujemy się, że ostatnie pożegnanie modelki odbędzie się już w sobotę. Pogrążona w smutku rodzina przekazała w komunikacie:

"Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą żałobną w kaplicy na Nowym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starowiejska 42 w Smolcu w sobotę 25 lipca 2026 roku o godz. 11:00."

Jak dodano w informacji, po zakończeniu mszy świętej nastąpi uroczyste odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Tragiczna śmierć 24-letniej modelki

Przypomnijmy, że dramat rozegrał się w połowie lipca we Wrocławiu. Zaniepokojeni bliscy zgłosili zaginięcie młodej modelki, z którą urwał się kontakt. Ostatni raz Jessicę J. widziano wieczorem 13 lipca. Służby rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny. W nocy z 14 na 15 lipca odnaleziono ciało 24-latki w zbiorniku wodnym, w pobliżu jej miejsca zamieszkania.

Śledztwo w sprawie śmierci Jessiki. Prokuratura podała wstępne ustalenia

Bezpośrednio po odnalezieniu ciała, prokuratura wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci kobiety. Kluczowe w sprawie okazały się wyniki sekcji zwłok. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami śledczych, przyczyną śmierci 24-latki było utonięcie. Poinformowano również, że dotychczasowe dowody nie wskazują na udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

"Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci"

Śmierć młodej kobiety wstrząsnęła nie tylko jej rodziną i przyjaciółmi, ale także całym wrocławskim środowiskiem modowym. Jessica J. przez lata była związana z Wrocław Fashion Week, biorąc udział w licznych pokazach. Kilka dni temu organizatorzy wydarzenia pożegnali ją w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, podkreślając, jak wyjątkową i ciepłą osobą była.

- Są takie chwile i emocje, które niezwykle trudno ubrać w słowa. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jessici - wieloletniej modelki Wrocław Fashion Week. Przez lata była częścią naszej historii, wnosiła na wybieg nie tylko profesjonalizm i talent, ale przede wszystkim ciepło, uśmiech i wyjątkową energię, którą zapamiętamy na zawsze. Dziś nasze myśli są z Jej rodziną, bliskimi i wszystkimi, którzy mieli szczęście Ją poznać. Żegnaj, Jessico. Dziękujemy, że byłaś częścią naszej społeczności. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

- napisano na Wrocław Fashion Week.