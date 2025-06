Na dnie rankingu

Oto polskie Detroit. AI wybrało najgorsze miasto do życia

Sztuczna inteligencja przeanalizowała dane dotyczące jakości życia w polskich miastach i wskazała to, które – według dostępnych wskaźników – wypada najsłabiej. Pod uwagę brano m.in. poziom bezrobocia, dostęp do służby zdrowia, edukacji i transportu publicznego, poziom zarobków, bezpieczeństwo oraz jakość środowiska. Wyniki? Najgorszym miastem do życia w Polsce okazało się... Wałbrzych.