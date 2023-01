Paździorno. Osobówka uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach. Nie żyje 18-latka [ZDJĘCIA]

Mosty Pomorskie we Wrocławiu oddane do użytku. Trzyletnia inwestycja zakończona

Paździorno. Osobówka uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach. Nie żyje 18-latka

Do zdarzenia doszło po godzinie 16. - Zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego pomiędzy Paździornem a Wawrzeńczycami. Pomimo długotrwałej reanimacji, kobieta podróżująca autem poniosła śmierć na miejscu, a mężczyzna został zabrany przez ZRM do szpitala - przekazuje OSP Stróża.

Jak dowiedziało się Radio Zet, samochodem marki Suzuki Grand Vitara podróżowały dwie osoby: 28-letni kierowca i 18-letnia pasażerka. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety pojazd natychmiast stanął w płomieniach...

Tragiczny wypadek pomiędzy Paździornem a Wawrzeńczycami. Sprawę bada policja

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowała policja pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, że ciało 18-latki przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej.

