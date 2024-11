Spis treści

Zamek Grodno: historia powstania obiektu

Zamek Grodno znajduje się w Zagórzu Śląskim na styku gór Sowich i Wałbrzyskich, więc - jak można się domyśać - widoki tam są zachwycające. Od lat twierdza, a w zasadzie jej ruiny uznawane są za perełkę Dolnego Śląska.

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1315 roku, lecz co ciekawe po dziś dzień nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do tego, kto zbudował budowlę. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem według naukowców jest jednak fakt, iż za stworzenie twierdzy odpowiadał przed laty książę Bolko I Surowy.

Przez lata na terenie zamku działy się różne rzeczy, lecz niestety od 1774 roku zamek przestał być siedzibą magnacką i zaczął popadać w ruinę. Z czasem jednak budynek zlicytowano, a jego nowymi właścicielami stali się okoliczni chłopi. Po latach aż do zakończenia II Wojny Światowej zamek należał natomiast do rodziny Zedlitzów.

Perełka Dolnego Śląska zachwyca turystów

Zamek Grodno to wyjątkowa atrakcja turystyczna Dolnego Śląska, która - jak większość obiektów tego typu w Polsce - powiązana jest z legendami. Z ową warownią związana jest m.in. pogłoska o księżniczce Małgorzacie, która zmarła, bowiem miała zostać przykuta do skały przez swojego ojca. Szkielet kasztelanki do dziś znajduje się na terenie twierdzy i jest nie lada atrakcją dla odwiedzających. Turystów od lat 90. na miejsce przyciąga również legenda, według której w lesie nieopodal zamku ukryte są skarby Adolfa Hitlera!

Nazistowskie skrzynie ukryto w Grodnie? Hitlerowski skarb do dziś pozostaje nieodnaleziony

W latach 90. Zamek w Grodnie zyskał na popularności za sprawą Leonarda von Schrecka, który zakomunikował mediom na niedługo przed swoją śmiercią, iż nieopodal obiektu znajdują się tajemnicze skrzynie Adolfa Hitlera.

Mężczyzna twierdził, że był jedną z niewielu osób, która była odpowiedzialna za schowanie owych skarbów i przeżyła. Jedna ze skrzyń miała znajdować się w samym zamku, druga w okolicach Grodna, a trzecia w sztolniach pod górą Ślężą. Jak można się domyślać, nie brakowało osób, które próbowały odnaleźć skarb Hitlera. Działania podjęli również archeolodzy, lecz do dziś nikt nie natknął się na tajemnicze okazy.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, w której znajdują się fotografie zamku oraz okolic.