Zmarł na nowotwór płuc

Pierwsza rocznica śmierci Tomasza Komendy. Zdjęcie jego grobu wzrusza do łez. Chodzi o te słowa [ZDJĘCIA]

21 lutego mija pierwsza rocznica śmierci Tomasz Komendy. O niesłusznie skazanym mężczyźnie słyszał chyba każdy, po tym jak trafił on do więzienia za rzekome wykorzystanie i zabicie 15-letniej dziewczyny. Tomasz Komenda przesiedział za kratkami 18 lat, gdy został uznany za niewinnego i zwolniony z zakładu karnego. Wolnością cieszył się niespełna 6 lat. Jego grób znajduje się we Wrocławiu.