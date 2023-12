i Autor: SHUTTERSTOCK Pies śpiący w łóżku

Te rasy mogą być zagrożone

Pies śpi z tobą w łóżku? Ekspertka przestrzega. Te rasy mogą być zagrożone

sch 13:49

Czy macie zwyczaj spania w jednym łóżku z psem? Jeśli tak to... uważajcie. Wpuszczenie swojego pupila do sypialni jest ryzykowne oraz niebezpieczne i to bardziej dla naszego czworonoga niż dla nas. Szczegóły poniżej.