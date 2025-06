Ponad 100 osób dostało wypowiedzenia. Legendarny zakład z Dolnego Śląska kończy produkcję

Spis treści

Zwolnienia grupowe w Polsce

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na zwolnienia grupowe. W ostatnich miesiącach w różnych branżach - od przemysłu po usługi - obserwujemy rosnącą liczbę decyzji o redukcji zatrudnienia. Część tych działań wynika z trudnych warunków rynkowych, inflacji czy zmian w łańcuchach dostaw, jednak w wielu przypadkach przyczyną są również decyzje zarządów, np. nietrafione strategie rozwoju, ryzykowne inwestycje lub zbyt optymistyczne prognozy. Skutki tych wyborów często ponoszą pracownicy, którzy tracą stabilne miejsca pracy, a coś na ten temat wiedzą osoby z zakładu Diory Świdnica.

Zwolnienia grupowe i koniec produkcji po blisko wieku tradycji

Diora Świdnica była kontynuatorką bogatej tradycji dzierżoniowskich Zakładów Radiowych DIORA, czyli ikony polskiego przemysłu elektronicznego. Marka przez dekady kojarzyła się z legendarnymi odbiornikami radiowymi, wzmacniaczami oraz zestawami głośnikowymi spod znaku Unitra czy Polonez. Niestety, ale od 5 czerwca spółka znajduje się w stanie upadłości, a 26 czerwca pracownicy oficjalnie otrzymali wypowiedzenia. Co jednak doprowadziło do tak bolesnego upadku firmy?

Produkty marki DIORA przez lata trafiały do odbiorców z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, jednak po wybuchu wojny w Ukrainie popyt drastycznie spadł. Po gwałtownym spadku zamówień na OEM-owe obudowy audio, spółka - z inicjatywy prezesa - postanowiła zmienić profil działalności i rozpocząć produkcję własnych kolumn głośnikowych pod marką Diora. Była to kosztowna inwestycja, która miała się zwrócić dopiero po kilku latach. Krytycy tej decyzji wskazują, że to właśnie ona dodatkowo pogorszyła sytuację finansową firmy i przyspieszyła jej upadłość.

To koniec pewnej epoki. Pracownicy muszą szukać nowych posad

W związku z całą sytuacją ponad 100 osób będzie musiała znaleźć nową pracę. Portal Gazeta Wrocławska postanowiła poprosić o komentarz w tej sprawie rzecznik prasową ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu), Katarzynę Frendl:

Mając na uwadze dobro pracowników Diora-Świdnica, ARP S.A., we współpracy z podmiotami Grupy ARP, podjęła działania mające na celu wsparcie w identyfikacji dostępnych możliwości zatrudnienia w regionie, a także aktywne poszukiwanie ofert pracy dla pracowników spółki zarówno w przedsiębiorstwach Grupy ARP, jak i u podmiotów współpracujących – w przypadku, gdyby nie doszło do finalizacji transakcji z żadnym potencjalnym inwestorem