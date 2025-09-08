Pijacki rajd zakończony w polu kukurydzy

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 6 września. Około godziny 21:30, oławscy policjanci interweniowali po zgłoszeniu, że na trasie z Marcinkowic w kierunku Zakrzowa, na łuku drogi, samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał w pole kukurydzy.

Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec powiatu oławskiego, który nie miał prawa jazdy. Badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy - miał jeden promil alkoholu w organizmie.

Konsekwencje grożące pijanemu kierowcy

Kierowca po czynnościach został zwolniony do domu, ale wkrótce usłyszy zarzuty. Samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Grozi mu kara do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.

Takie zachowanie to przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Alkohol w organizmie znacząco obniża zdolność reakcji, ocenę sytuacji i koordynację, stwarzając zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale i dla innych uczestników ruchu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

Policja apeluje: "Nie ryzykujcie..."

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień to poważne wykroczenie, zagrożone konsekwencjami prawnymi. Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo, za które można trafić do więzienia. Każdy kierowca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

"Nie ryzykujcie życia i zdrowia swojego ani innych. Alkohol i brak doświadczenia za kierownicą to śmiertelnie niebezpieczne połączenie"

- apeluje policja.

