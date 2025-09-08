Pijacki rajd zakończył się w kukurydzy. 18-latek może przypłacić głupi wybryk więzieniem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-08 18:40

Mundurowi z oławskiego ruchu drogowego zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy kierował samochodem marki Kia. Jego podróż zakończyła się w polu kukurydzy. Teraz o losie młodego kierowcy zdecyduje sąd.

Pijacki rajd zakończył się w polu kukurydzy

i

Autor: KPP Oława/ Materiały prasowe
Wrocław SE Google News

Pijacki rajd zakończony w polu kukurydzy

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 6 września. Około godziny 21:30, oławscy policjanci interweniowali po zgłoszeniu, że na trasie z Marcinkowic w kierunku Zakrzowa, na łuku drogi, samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał w pole kukurydzy.

Polecany artykuł:

Sebastian przepadł w polu kukurydzy. Znaleźli tylko jego kapelusz. Matka w rozp…

Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec powiatu oławskiego, który nie miał prawa jazdy. Badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy - miał jeden promil alkoholu w organizmie.

Konsekwencje grożące pijanemu kierowcy

Kierowca po czynnościach został zwolniony do domu, ale wkrótce usłyszy zarzuty. Samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Grozi mu kara do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.

Takie zachowanie to przykład skrajnej nieodpowiedzialności. Alkohol w organizmie znacząco obniża zdolność reakcji, ocenę sytuacji i koordynację, stwarzając zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale i dla innych uczestników ruchu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

Policja apeluje: "Nie ryzykujcie..."

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień to poważne wykroczenie, zagrożone konsekwencjami prawnymi. Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo, za które można trafić do więzienia. Każdy kierowca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

"Nie ryzykujcie życia i zdrowia swojego ani innych. Alkohol i brak doświadczenia za kierownicą to śmiertelnie niebezpieczne połączenie"

- apeluje policja.

Polecany artykuł:

Rasistowski atak w galerii handlowej. Strzelał do człowieka z broni pneumatyczn…
Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin
Pytanie 1 z 10
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym?
Ta naklejka jest obowiązkowa. Jak ją zdobyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
KIA
POLE KUKURYDZY
PIJANY KIEROWCA