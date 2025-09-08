Rasistowski atak w galerii handlowej. Strzelał do człowieka z broni pneumatycznej!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-09-08 17:52

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieścia skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Michałowi F., który w jednej z galerii handlowych miał dopuścić się rasistowskiego ataku. Mężczyzna kilkukrotnie strzelił z broni pneumatycznej do obywatela Rumunii, a następnie go pobił. Grozi mu za to nawet 20 lat więzienia.

Rasistowski atak w galerii handlowej! Strzelał do człowieka z broni pneumatycznej

i

Autor: Pexels.com
Wrocław SE Google News

Brutalny atak w galerii handlowej we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło 15 marca br. w jednej z wrocławskich galerii handlowych. Michał F. kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z pistoletu pneumatycznego, a następnie bił go i kopał po całym ciele. Jak relacjonują śledczy, wystrzelony pocisk trafił obywatela Rumunii w oko, powodując poważne uszkodzenie gałki ocznej i przerwanie rogówki. Obrażenia te spowodowały u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu i kalectwo.

Polecany artykuł:

Dobrze znane sklepy działają setki kilometrów od polskich granic. Sprawdziliśmy…

Według relacji medialnych, powodem napaści miała być sprzeczka o miejsce przy stoliku. Prokuratura jednak uważa, że atak miał podłoże rasistowskie, a ofiara została zaatakowana z powodu swojej przynależności narodowej.

Oskarżony nie przyznaje się do rasistowskich pobudek

Sam oskarżony nie zgadza się z zarzutem rasizmu. — Na etapie postępowania przygotowawczego, w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego, Michał F. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wyjaśniając jednak, że czyn ten nie miał charakteru rasistowskiego — poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Broń pneumatyczna nie wymaga zezwolenia

W toku postępowania uzyskano opinię biegłego z zakresu badań broni i balistyki, z której wynika, że użyty do ataku pistolet nie jest bronią w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Oznacza to, że na jego posiadanie nie jest wymagane pozwolenie ani rejestracja.

Michał F. oczekuje na rozprawę w areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Zdemolował lokal, znieważał na tle narodowościowym, groził bronią i... wymusił …
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Tak wygląda rumuńska "Żabka"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RASISTOWSKI ATAK
PROKURATURA
ATAK
BROŃ
AKT OSKARŻENIA
GALERIA HANDLOWA