Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w Górach Izerskich. Piorun uderzył w jadącą na rowerze 38-latkę w rejonie schroniska Orle. Kobieta natychmiast straciła przytomność i doszło u niej do zatrzymania akcji serca. Życie poszkodowanej udało się uratować tylko dlatego, że świadkowie natychmiast ruszyli na pomoc, a służby przeprowadziły sprawną akcję. Po tym zdarzeniu GOPR Karkonosze udostępnił w sieci fotografie kasku, zniszczonego przez piorun.

Przerażający widok zniszczonego kasku. GOPR Karkonosze ostrzega

Karkonoscy goprowcy pokazali zdjęcie uszkodzonego kasku, w którym podróżowała 38-latka. Fotografa doskonale obrazuje ogromną siłę, z jaką uderza piorun.

W udostępnionym po akcji komunikacie ratownicy napisali:

- Czy zastanawialiście się, jak wygląda kask po rażeniu piorunem? Spójrzcie na zdjęcie. Właśnie tak

Zdjęcia udostępnione przez ratowników z Karkonoszy błyskawicznie rozeszły się w internecie. Są ostrzeżeniem dla wszystkich miłośników górskich wycieczek przed bagatelizowaniem nadciągających burz.

Świadkowie walczyli o życie 38-latki jeszcze przed przyjazdem GOPR

Jak wynika z relacji goprowców, informacja o tragicznym w skutkach zdarzeniu dotarła do nich w sobotę w godzinach popołudniowych. Zespoły ratownicze natychmiast skierowano w okolice schroniska Orle.

- O godzinie 13:40 nasz ratownik dyżurny odebrał zgłoszenie z CPR: w Górach Izerskich w rejonie schroniska Orle, doszło do porażenia piorunem, a u poszkodowanej nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia - przekazują goprowcy.

Na ratunek wyruszyli członkowie kilku stacji GOPR Karkonosze, a także zespół ratownictwa medycznego w karetce. Po dotarciu we wskazane miejsce służby zastały turystów prowadzących już resuscytację krążeniowo-oddechową poszkodowanej rowerzystki.

Po przejęciu kobiety przez ratowników wdrożono zaawansowane procedury medyczne, które przyniosły pożądany skutek. Goprowcy przekazali, że udało się przywrócić pacjentce spontaniczne krążenie krwi.

Kiedy tylko udało się ustabilizować parametry życiowe 38-latki, przekazano ją ratownikom pogotowia, którzy przetransportowali ją do szpitala w Jeleniej Górze.

GOPR chwali wzorową postawę turystów na szlaku

Przedstawiciele GOPR stanowczo akcentują, że decydująca w tej sytuacji okazała się szybka pomoc udzielona przez obecnych na miejscu turystów. To oni jako pierwsi podjęli walkę o życie kobiety i prowadzili resuscytację do przyjazdu specjalistów.

- Chcemy podkreślić wspaniałą postawę turystów oraz świadków zdarzenia. Ich natychmiastowa reakcja i wiedza pomogły ratować ludzkie życie - podkreślają.

Ratownicy docenili także prawidłowe wykorzystanie sprzętu ratującego życie, w który wyposażone są pobliskie obiekty.

- Ogromnie cieszy również fakt, że sprzęt ratowniczy dostępny w schroniskach w tym defibrylator AED - został użyty bez wahania - dodają.

Upały w Polsce znowu powrócą po przejściu burz

Gdy minie fala gwałtownych nawałnic, początek tygodnia ma przynieść ustabilizowanie warunków atmosferycznych w Polsce. Według synoptyków do połowy tygodnia temperatury nie przekroczą bariery 30 stopni Celsjusza.

Kolejne upalne dni są jednak tylko kwestią czasu. Prognozy zakładają, że już od czwartku w wielu częściach kraju wskazania termometrów znów poszybują powyżej 30 kresek. Najbardziej upalnie będzie na południowym zachodzie, gdzie pod koniec tygodnia upał może sięgnąć 35 stopni. Niewykluczone są również ekstrema termiczne zbliżające się do 40 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich w następnych dniach.

Takie warunki bardzo często sprzyjają tworzeniu się nagłych i niebezpiecznych zjawisk, w tym mocnych burz wyładowaniami atmosferycznymi. Służby ratunkowe apelują do osób wypoczywających na szlakach o ciągłe monitorowanie sytuacji pogodowej i poważne traktowanie wszelkich komunikatów z ostrzeżeniami.