W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego trwa wyjątkowe odliczanie. Wszystko za sprawą dziwidła olbrzymiego - rośliny, której kwitnienie należy do najrzadszych i najbardziej widowiskowych zjawisk w świecie botaniki. Najnowsze informacje przekazane przez ogród sprawiły, że zainteresowanie mieszkańców jeszcze bardziej wzrosło.

W poniedziałek, 22 czerwca, przedstawiciele ogrodu poinformowali o kolejnych zmianach zachodzących w roślinie.

- Dziś nasze dziwidło olbrzymie osiągnęło 141 centymetrów wysokości, a jego obwód ma 78 cm. Zmiany są bardzo duże w wyglądzie rośliny, widać też przebarwienia (na razie tylko wewnątrz).Czekamy....

- przekazano.

Opiekunowie rośliny zwracają uwagę, że tempo wzrostu zaczyna wyhamowywać, co może oznaczać wejście w kolejny etap rozwoju.

- Wzrost nieco mniejszy niż w ostatnie kilka dni, co może oznaczać, że teraz już nie będzie wzrastał, tylko zacznie się wybarwiać i otwierać. Nadal nie wiemy czy to będzie poniedziałek, wtorek czy inny dzień...jak wiemy dziwidło potrafi zadziwić

- dodają.

Jak dziwidło trafiło do Wrocławia?

Historia niezwykłej rośliny rozpoczęła się we Wrocławiu w 2022 roku. Egzemplarz został przekazany dzięki współpracy z zagranicznymi ogrodami botanicznymi, w tym placówką w Bonn. Po sprowadzeniu roślina szybko rozpoczęła rozwój. Najpierw pojawił się charakterystyczny pojedynczy liść. To typowe dla tego gatunku, ponieważ z bulwy wyrasta jednorazowo albo liść, albo kwiatostan.

- Wkrótce później roślinka trafiła do podłoża i zaczęła mocno startować, a my doczekaliśmy się liścia. To charakterystyczne u dziwidła że z bulwy jednorazowo wyrasta albo tylko jeden liść albo...na co wszyscy czekamy...kwiatostan

- zaznaczają.

Kolejne lata upłynęły pod znakiem okresów wzrostu i spoczynku. Jesienią 2025 roku roślina ponownie utraciła liść, a już kilka miesięcy później rozpoczęła następny cykl wegetacyjny.

Jeden z najbardziej niezwykłych kwiatów na świecie

Dziwidło olbrzymie pochodzi z tropikalnych lasów Sumatry. To największy przedstawiciel rodzaju Amorphophallus i jednocześnie gatunek zagrożony wyginięciem, znajdujący się na czerwonej liście.

Roślina słynie z gigantycznych rozmiarów. Jej kwiatostan może osiągać nawet 3 metry wysokości i około 1,5 metra średnicy. Dla porównania - rekordowy okaz wyhodowany w belgijskim Meise w 2024 roku mierzył aż 322,5 cm.

Dlaczego dziwidło pachnie padliną?

Największą sławę dziwidłu przyniósł nie tylko wygląd, ale również zapach. W czasie kwitnienia roślina wydziela bardzo intensywną woń przypominającą rozkładające się mięso. To sprytny sposób na przyciągnięcie owadów odpowiedzialnych za zapylanie.

- Kwiatostan dziwidła to kolba, w dolnej części umieszczone są kwiaty żeńskie, w górnej męskie. Gatunek może dorastać do 3 metrów wysokości i mieć nawet do 1,5 metra średnicy. Kwitnienie trwa 2-3 dni. Kwiaty wydzielają niezwykle specyficzny silny zapach przypominający padlinę (czasem identyfikuje się go z wonią mieszanki moczu/odchodów/padlin/zgnitego mięsa), a wszystko po to by zwabić padlinożerne chrząszcze i błonkówki, które zapylają kwiaty

- wyjaśniają specjaliści z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

To jednak nie wszystko. Dziwidło posiada jeszcze jedną niezwykłą zdolność.

- Co ciekawe, roślina potrafi podnosić temperaturę we wnętrzu kwiatostanu. Celem takiego zwiększania temperatury jest ułatwienie rozchodzenia się substancji zapachowych przywabiających owady w tym wypadku są to lotne związki organiczne, które zawierają siarkę

- informuje ogród botaniczny.

Internauci są zachwyceni

Zdjęcia publikowane przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego wywołują ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Pod postami pojawiają się setki komentarzy osób, które chcą zobaczyć kwitnienie na własne oczy.

Jedna z internautek napisała:

"Piękna i imponująca, jak jakaś królowa kwiatów"

Dziwidło olbrzymie można oglądać na żywo tutaj.

Ogród Botaniczny we Wrocławiu przyciąga tysiące odwiedzających

Samo miejsce również należy do najcenniejszych atrakcji stolicy Dolnego Śląska. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1811 roku i jest drugim najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Na jego terenie można zobaczyć około 12 tysięcy gatunków i odmian roślin.

Zwiedzający mogą odwiedzać między innymi szklarnie z egzotycznymi kaktusami, roślinami tropikalnymi oraz wodnymi. Dużą popularnością cieszy się również welwiczja przedziwna, a także gunnera olbrzymia - największa bylina świata, która osiąga nawet 3 metry wysokości, a średnica jej kępy może dochodzić do 4 metrów.

Teraz jednak wszystkie oczy skierowane są na jedną roślinę. Jeśli prognozy botaników się sprawdzą, długo wyczekiwane kwitnienie dziwidła olbrzymiego może rozpocząć się dosłownie w najbliższych dniach.

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