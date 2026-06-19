Wyludnianie się miast na Dolnym Śląsku. Tysiące mieszkańców opuszcza region

Kryzys demograficzny na Dolnym Śląsku. Region traci mieszkańców

Województwo dolnośląskie, ze stolicą we Wrocławiu, zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części kraju. Sąsiedztwo z czeską i niemiecką granicą od wielu dekad napędza lokalną gospodarkę, ułatwia handel oraz wspiera międzynarodową integrację kulturową. Obszar słynie z silnego zaplecza przemysłowego, prężnie działających firm usługowych i wielowiekowej historii. Mimo tych niezaprzeczalnych atutów oraz ogromnych perspektyw biznesowych, województwo dolnośląskie boryka się z postępującym procesem wyludniania, co wpisuje się w szerszy trend widoczny w całej Polsce.

Główny Urząd Statystyczny alarmuje. Z dolnośląskich miejscowości znikają ludzie

Kurczenie się lokalnych społeczności wynika z kilku zjawisk zachodzących w tym samym czasie. Kluczowym czynnikiem jest ujemny przyrost naturalny, co w praktyce oznacza przewagę liczby zgonów nad narodzinami w danym okresie. Równolegle obywatele, a w szczególności młode pokolenie, masowo przenoszą się do potężniejszych aglomeracji lub emigrują z kraju. Ich motywacją są przede wszystkim atrakcyjniejsze oferty pracy, dostęp do renomowanych uczelni oraz znacznie szerszy wybór form spędzania wolnego czasu. Taka sytuacja sprawia, że w prowincjonalnych ośrodkach brakuje rąk do pracy, a średnia wieku mieszkańców drastycznie rośnie. Gdzie ten proces postępuje najszybciej?

Dziennikarze portalu gazetawroclawska.pl postanowili to zweryfikować, przygotowując szczegółowe zestawienie dolnośląskich lokalizacji, które najmocniej odczuwają skutki tego kryzysu. Wykorzystano do tego oficjalne dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, zestawiając aktualne raporty z informacjami zebranymi w 2011 roku, co pozwoliło wskazać miasta z największym ubytkiem ludności.

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To wymierające miasta Dolnego Śląska. 15 lat temu było inaczej [LISTA]

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Wrocław i inne metropolie przyciągają młodych. Małe ośrodki skazane na wymarcie

Należy zaznaczyć, że drastyczny spadek populacji nie jest wyłącznie problemem dolnośląskich gmin czy też samego Wrocławia. Trudności o podłożu demograficznym dostrzegalne są niemal w każdym zakątku Rzeczypospolitej. W większości województw dominują wskaźniki wskazujące na drastyczny spadek urodzeń, gwałtowne starzenie się obywateli oraz ucieczkę młodzieży do wielkich miast lub zagranicznych metropolii. Skutkuje to pustoszeniem mniejszych miasteczek i wsi, podczas gdy największe polskie aglomeracje stale powiększają liczbę ludności, kusząc przyjezdnych szerokimi możliwościami zatrudnienia, edukacji na najwyższym poziomie i obietnicą stabilnej przyszłości zawodowej, chociaż i one powoli zaczynają odczuwać pierwsze symptomy ogólnopolskiego kryzysu.