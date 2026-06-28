Pociągi odwołane i opóźnione. Ważny komunikat dla pasażerów w związku z upałami

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-28 14:37

Ekstremalne temperatury i awarie infrastruktury kolejowej mocno utrudniają podróżowanie po Polsce i za granicą. Część pociągów została odwołana, wiele notuje duże opóźnienia, a przewoźnicy uruchamiają zastępczą komunikację autobusową.

Niebiesko-biały pociąg PKP Intercity z włączonymi światłami mijający peron kolejowy, na którym oczekują podróżni. Zdjęcie ilustruje problemy z opóźnieniami pociągów z powodu upałów, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Ritu Manoj Jethani/ Shutterstock

Niedziela, 28 czerwca, od samego rana zapowiadała się jako dzień z ekstremalnie wysokimi temperaturami, co potwierdziły prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety, piekielny upał natychmiast dał się we znaki pasażerom kolei. W całej Polsce występują poważne utrudnienia, a przewoźnicy informują o kolejnych problemach.

Problemy na granicy i awarie. Komunikat PKP Intercity

Poważne kłopoty pojawiły się na trasach międzynarodowych. Jak poinformowało PKP Intercity, ruch pociągów na odcinku Węgliniec - Horka po stronie niemieckiej został całkowicie wstrzymany.

- Z powodu utrudnień w ruchu pociągów po stronie niemieckiej na odcinku Węgliniec - Horka ruch został wstrzymany. Wprowadzono zmiany w kursowaniu pociągów: IC „SAXONIA” i IC „VIA REGIA”, kursujące między Wrocławiem a Lipskiem, zostały odwołane na odcinkach transgranicznych. Na odcinkach Węgliniec - Drezno oraz Lipsk - Węgliniec uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Między Dreznem a Lipskiem podróżni mogą kontynuować podróż pociągami DB ICE i IC.  Pociąg IC „SAXONIA” z Lipska do Wrocławia od stacji Węgliniec pojedzie zastępczym składem wagonowym, zgodnie z rozkładem jazdy. Podróżni zostali objęci opieką. Część pasażerów została przewieziona do Węglińca, pozostali są kierowani przez stronę niemiecką do Berlina

- czytamy w komunikacie PKP Intercity. 

To jednak nie koniec problemów. Na linii kolejowej nr 4, na odcinku Pilichowice - Opoczno Południowe – Idzikowice, doszło do awarii sieci trakcyjnej. Z powodu braku napięcia pociąg IC „ŻEROMSKI” z Krakowa do Olsztyna został zatrzymany.

"Ze względu na brak zasilania około 350 podróżnych zostało wyprowadzonych z pociągu i oczekuje na dalszy transport" - podało PKP Intercity.

Odwołane składy i gigantyczne opóźnienia

Portal Pasażera również alarmuje o kolejnych utrudnieniach. Z powodu awarii taboru odwołano pociąg relacji Zielona Góra Główna - Gorzów Wielkopolski.

- Na odcinku od stacji Zbąszynek do stacji Gorzów Wielkopolski pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie

- czytamy w komunikacie.

Trudne warunki atmosferyczne i awarie techniczne powodują opóźnienia, które sięgają nawet kilku godzin. Pociąg "Wyczółkowski" z Przemyśla do Świnoujścia ma już prawie 50 minut opóźnienia. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pasażerów pociągu "Chełmoński" z Krakowa do Świnoujścia, który jest opóźniony o 132 minuty.

Problemy dotknęły także pociąg "Pobrzeże" z Kołobrzegu do Łodzi Fabrycznej. Z powodu złych warunków atmosferycznych i awarii urządzeń sterowania ruchem, skład został odwołany na części trasy.

- Iława Główna - Rakowice. Złe warunki atmosferyczne. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 20 minut. Przepraszamy za utrudnienia

- czytamy w komunikacie. 

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IMGW ostrzega: to nie koniec piekielnych upałów

Niestety, prognozy pogody nie są optymistyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawia złudzeń co do skali upałów.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 st. C do 39 st. C, upalniej miejscami na zachodzie do 40°C;42°C; chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 30 st. C

- przekazuje prognozy na niedzielę IMGW.

W związku z tym Portal Pasażera apeluje do podróżnych o rozwagę i odpowiednie przygotowanie się do podróży.

- W związku z prognozowanym przez IMGW wystąpieniem wysokich temperatur oraz burz mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu pociągów. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę do picia przed rozpoczęciem podróży

- czytamy w komunikatach na stronie portalpasazera.pl 

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