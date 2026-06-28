Najgorszy dzień upałów. IMGW ostrzega przed ekstremalnym gorącem

Niedziela, 28 czerwca, od samego rana zapowiadała się na ekstremalnie gorącą. W wielu regionach kraju noc była tropikalna, co oznacza, że temperatura nie spadła poniżej 20 st. C. To był jednak dopiero przedsmak tego, co czeka nas w ciągu dnia. Już o godzinie 6:00 rano w Słubicach termometry pokazywały 25,8 st. C. Godzinę później termometr wskazał już 27,1 st. C. Wszystko wskazuje na to, że przed nami najgorszy dzień tej fali upałów.

Historyczny rekord już pobity. Dziś padnie kolejny?

Wczorajszy dzień już zapisał się na kartach historii polskiej meteorologii. Jak poinformował IMGW, w Słubicach odnotowano 38,9 st. C, ustanawiając tym samym nowy rekord maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów w Polsce. To najwyższa wartość, jaką kiedykolwiek zmierzono w naszym kraju w tym miesiącu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a dzisiejsze prognozy rozpalają wyobraźnię. Rekord wszech czasów, wynoszący 40,2 st. C z 29 lipca 1921 roku w Prószkowie, wciąż pozostaje niepobity. Czy dzisiejszy dzień to zmieni?

Pogoda na niedzielę 28 czerwca. Ile stopni wskażą termometry?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawia złudzeń. Na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Najważniejsza jest jednak temperatura, która osiągnie niewyobrażalne wartości.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 st. C do 39 st. C, upalniej miejscami na zachodzie do 40°C;42°C; chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 30 st. C.

- przekazuje IMGW.

Późnym popołudniem, szczególnie na północnym zachodzie, upał może zostać przerwany przez gwałtowne zjawiska. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym towarzyszyć będzie silny wiatr.

- Podczas burz porywy wiatru do około 80 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 100 km/h.

- ostrzega IMGW.

Upał nie odpuści nawet w nocy. Nadciągają gwałtowne burze

Niestety, ulgi nie przyniesie nawet nadchodząca noc. Temperatury wciąż będą bardzo wysokie, co oznacza kolejną tropikalną noc dla wielu z nas.

- Temperatura minimalna od 20°C do 25°C; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 18°C, a punktowo w dolinach karpackich około 16°C

- zapowiada IMGW.

Co więcej, musimy przygotować się na kontynuację gwałtownych zjawisk pogodowych. IMGW informuje, że w części kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Miejscami mogą mieć one gwałtowny przebieg, a siła wiatru będzie bardzo duża.

- Podczas burz porywy wiatru do około 90 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 100 km/h.

- przekazuje IMGW.