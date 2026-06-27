Wieczór z piekła rodem! Upały nie odpuszczą, najnowsze doniesienia!

IMGW przewiduje wielkie upały na dzisiejszy wieczór. Ponad 30 stopni nawet po godzinie 21. w większości kraju

Wielkie upały sprawiają, że wyjście z domu w większości kraju to jak wejście do rozgrzanego piekarnika. W Warszawie jest w tym momencie około 35 stopni Celsjusza. Co będzie potem? Czy skwar zelżeje? Nic z tych rzeczy! Czeka nas tropikalna noc i piekielne popołudnie oraz wieczór! Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej została opublikowana na Facebooku. Synoptycy pół godziny temu, na krótko przed godziną 15. pokazali, jakie temperatury będą panować w Polsce dziś po południu i wieczorem. Jak się okazuje, tylko nad samym morzem, w Suwałkach i w Zakopanem zobaczymy na termometrach wartości niższe niż 30 stopni Celsjusza. Reszta kraju musi przygotować się na piekielną drogą połowę soboty. O godzinie 16. na zachodzie kraju 35-26 stopni, w centrum 34-35, w Suwałkach 31, w Zakopanem 29. O godzinie 17. w Zielonej Górze ma być aż 37 stopni. Wieczór nie przyniesie ulgi. Na zachodzie nadal 36 stopni o godzinie 21, w centrum 32. Suwałki - 28, Zakopane - 25 stopni.

Niedziela jeszcze bardziej upalna. Temperatury przekroczą 40 stopni

Trzeba koniecznie pamiętać o tym, że jutro ma być jeszcze gorzej! Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, jednak na zachodzie oraz północnym zachodzie okresowo wzrośnie zachmurzenie. W tych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu, burze, a miejscami także grad. Lokalnie suma opadów sięgnie 25 l na m kw., a w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km/h. Temperatura w niedzielę wyniesie od 34 st. C na północnym wschodzie, przez około 38 st. C w centrum, do 41 st. C na zachodzie kraju. Miejscami termometry pokażą nawet 42 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek burze nadal będą występować na północnym zachodzie, a temperatura minimalna w większości regionów utrzyma się powyżej 20–23 st. C. W Warszawie prognozowana jest noc tropikalna z temperaturą sięgającą 25 st. C.

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