Alarm we wrocławskim aquaparku. Ewakuowano blisko 900 osób

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-27 10:49

Blisko 900 osób zostało ewakuowanych z Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej. Powodem było zadymienie, które pojawiło się w części rekreacyjnej obiektu. Na miejscu pracuje straż pożarna, a zarząd aquaparku przekazał pierwsze informacje o przyczynach zdarzenia.

Strażacy w pełnym rynsztunku, z wężem strażackim, przy czerwonym wozie gaśniczym podczas akcji we wrocławskim aquaparku. Sytuacja związana z zadymieniem i ewakuacją obiektu, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: AndrzejRembowski//pixabay.com/ CC0 Zdjęcie ilustracyjne

Aktualizacja, godz. 12:40

Aquapark Wrocław przekazał, że obiekt nie zostanie otwarty o godz. 12:00. Nadal trwa oddymianie zadaszonej części rekreacyjnej oraz sprzątanie przestrzeni przy halodarium. Zarząd zapowiedział, że około godz. 14:00 poinformuje, czy aquapark wznowi działalność jeszcze tego samego dnia. Jednocześnie udostępniono hol wejściowy, aby klienci mogli odebrać pozostawione w obiekcie rzeczy. Bez zmian funkcjonują natomiast Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów.

Wcześniej informowaliśmy:

Co było przyczyną ewakuacji w Aquaparku Wrocław?

Jak informuje zarządca obiektu, przyczyną całego zamieszania było zwarcie instalacji elektrycznej. Władze aquaparku wydały w tej sprawie oficjalny komunikat, w którym wyjaśniają szczegóły zdarzenia i informują o czasowym zamknięciu obiektu.

- Na ten moment Aquapark Wrocław będzie nieczynny do godziny 12:00. Będziemy informować Państwa o dalszym rozwoju sytuacji. (...) Z uwagi na zwarcie elektryczne w piecu halodarium, w krytej części rekreacyjnej Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej, i pojawienie się zadymienia, byliśmy zmuszeni ewakuować obiekt. Nasi pracownicy usunęli zagrożenie, a obecnie Straż Pożarna oddymia pomieszczenie. W ciągu najbliższych godzin zamierzamy na powrót otworzyć obiekt. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość

- przekazano w  komunikacie. 

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WROCŁAW
AQUAPARK WROCŁAW
EWAKUACJA