W ostatnim czasie między innymi na terenie Dolnego Śląska doszło do powodzi, która dokonała wielu zniszczeń. Wielka woda nie ominęła niestety miejscowości uzdrowiskowych, które tak chętnie i licznie są odwiedzane przez kuracjuszy. W związku z całą sytuacją niektóre sanatoria nie są w stanie funkcjonować i pozostają tymczasowo zamknięte. Mowa o ośrodkach, do których pacjentów kieruje Nardowy Fundusz Zdrowia. 25 września NFZ wydało komunikat, który potwierdził wszelkie obawy i doniesienia kuracjuszy.

Powódź w województwie dolnośląskim nie ominęła placówek uzdrowiskowych. Ale tylko dwie z nich w Lądku-Zdroju musiały tymczasowo odwołać przyjazd pacjentów. Chodzi o 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny i Uzdrowisko Lądek-Długopole SA. Pacjenci, którzy przerwali swój pobyt w tych miejscach, mogli bezpiecznie wrócić do domów - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia w komunikacie, nfz.gov.pl.

W związku z tymczasowym zawieszeniem działalności dwóch wspomnianych powyżej placówek, kuracjusze, którzy zostali w przeszłości skierowani do ośrodków, otrzymają nowe terminy turnusów.

Oddziały NFZ są w stałym kontakcie z pacjentami, którzy w najbliższym czasie mają wyznaczone terminy leczenia w Lądku-Zdroju. Otrzymają oni nowe terminy wyjazdów lub będą mogli udać się do innych uzdrowisk - czytamy w komunikacie, nfz.gov.pl.

Dolny Śląsk uzdrowiska. Które pozostają otwarte?

Choć powódź nie miała litości na Dolnym Śląsku, to wiele ośrodków sanatoryjnych nadal funkcjonuje i przyjmuje kuracjuszy. W komunikacie opublikowanym przez NFZ, pojawiło się aż 12 pozycji, czyli 12 uzdrowisk, do których pacjenci mogą bez przeszkód przyjeżdżać i regenerować swoje siły. O jakich konkretnie miejscach mowa? W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziesz całą listę, zachęcamy do sprawdzenia!