Członkowie grupy przestępczej pod osłoną nocy okradali jadące ciężarówki. Sposób wybrali jednak bardzo niebezpieczny. - Do pojazdu ciężarowego poruszającego się trasą szybkiego ruchu podjeżdżał samochód osobowy. Jego kierowca wyłączał światła, a następnie zbliżał się maksymalnie do tylnej części naczepy, by zostać poza polem widzenia kierującego ciężarówką. Wówczas do działania wkraczali włamywacze – mówi asp. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jeden z takich napadów zarejestrowała kamera znajdującą się na jednej z naczep. Na nagraniu widać, jak jeden z mężczyzn w trakcie jazdy wydostaje się z wnętrza samochodu przez otwarte okno, po czym wchodzi na maskę pojazdu.

- Gdy auto zbliża się do pojazdu ciężarowego, sprawca zrywa zabezpieczenie plandeki, a następnie dostaje się do wnętrza naczepy. Mrożące krew w żyłach nagranie przedstawia również, jak mężczyzna opuszcza część ładunkową w podobny sposób, bowiem wychodzi podczas jazdy z naczepy, wskakuje na pokrywę silnika osobówki znajdującej się tuż za ciężarówką, po czym przez otwarte okno dostaje się do wnętrza. Wszystko dzieje się przy asekuracji drugiego z mężczyzn, poruszającego się tym samym pojazdem osobowym – relacjonuje asp. Aleksandra Pieprzycka.

Przestępcy działali w różnych rejonach Polski. Ostatnio „zawitali” na Dolny Śląsk. Właśnie wtedy jeden z kierowców zobaczył niepokojące zachowanie osób jadących BMW. Co prawda nie wiedział dokładnie co się stało, ale zawiadomił o wszystkim policję.

Mundurowi z Sycowa zlokalizowali auto na drodze S8 i zatrzymali je do kontroli. Samochodem podróżowało trzech obywateli Ukrainy. Kolejne czynności procesowe realizowane również przez policjantów z komendy wojewódzkiej doprowadziły ich do mieszkań zajmowanych przez zatrzymanych mężczyzn m.in. we Wrocławiu i w Warszawie. - Tam policjanci ujawnili i zabezpieczyli kilka telefonów oraz różnego rodzaju narzędzia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się również takie, które mogły być wykorzystywane podczas analogicznych przestępczych działań na terenie Polski – informuje asp. Aleksandra Pieprzycka.

Śledczy nadal prowadzą czynności w sprawie. Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec trzech obywateli Ukrainy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.