Pogoda na święta. Tutaj w Wigilię spadnie śnieg! Ekspert IMGW wymienia regiony

Spis treści

Prawie 14 stopni. Termometry w górę. Czy zima dotrze dotrze do Polski na święta?

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a śniegu i mrozu nie widać. Zima jakby o nas zapomniała, tym bardziej, jeśli zwrócimy uwagę, że w czwartek (19 grudnia) termometry w wielu polskich miastach pokazywały dwucyfrowe... dodatnie wartości. Aż 13,7°C zmierzono przed południem i to nie w kojarzonym z ciepłem Wrocławiu, lecz w... Zakopanem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega nie przed śnieżycami i niskimi temperaturami, ale przed silnym wiatrem. Pojawia się więc pytanie - kiedy przyjdzie do nas zimowa pogoda?

#IMGWCMM: Temperatura powietrza zarejestrowana na stacjach synoptycznych o godzinie 11:00. pic.twitter.com/uKitJA5Ey9— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 19, 2024

Pogoda na święta. Śnieg w Wigilię. Ekspert IMGW wylicza regiony

Czy stanie się to w Boże Narodzenie? Czy na święta spadnie śnieg? Na te pytania odpowiada sobie wielu z nas. Białe i mroźne święta mają w sobie urok. O to, jakiej pogody należy spodziewać się w Wigilię oraz w pozostałe dni świąteczne, zapytaliśmy eksperta z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Czy w święta będzie padać śnieg? Nasz rozmówca odpowiada - tak! Na widok zaśnieżonych ulic i szczypiący w policzki mróz nie mamy jednak co liczyć.

Poza obszarami podgórskim i górskimi dużo śniegu się nie spodziewamy. Może w Wigilię na Podkarpaciu, w Małopolsce, a także w woj. opolskim, śląskim i dolnośląskim może trochę tego śniegu spaść, ale nie będą to duże ilości. Białe święta w Zakopanem.

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" Kamil Walczak z IMGW.

Prognoza na święta. Pogoda 24 grudnia

Jaka będzie pogoda w Wigilię? - Na północy kraju na ogół pogodnie, a przez większość część dnia słonecznie. Natomiast na południu Polski więcej chmur i opady śnieg, szczególnie w górach, ale nie tylko. Nie będą to jednak silne opady - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). A zatem śnieg w Wigilię zobaczą tylko mieszkańcy wybranych regionów naszego kraju.

A co z temperaturą 24 grudnia? - Na ogół od 1°C do 4°C, a nad samym morzem nawet 5°C. Najchłodniej w obszarach podgórskich, tam delikatny mróz, w najcieplejszym momencie dnia -1°C - mówi Kamil Walczak. Nawet więc jeśli śnieg w Wigilię spadnie, to zbyt długo na ulicy nie poleży.

Prognoza na Boże Narodzenie. Pogoda 25 grudnia

Zmiany nadejdą pierwszego dnia świąt. - 25 grudnia będzie zróżnicowany, jeśli chodzi o pogodę w Polsce. Północ kraju pochmurna, z opadami mżawki, w centrum na ogół słonecznie, zaś na południu i krańcach południowych dużo chmur i opady śniegu, a także opady marznące - wymienia nasz rozmówca i zwraca uwagę, że 25 grudnia warunki do jazdy po polskich drogach mogą być trudne. Warto więc zachować ostrożność. Jeśli chodzi o temperaturą to na południu kraju około zera do 5-6°C na krańcach północno-zachodnich. W nocy mróz w południowej, centralnej i wschodniej Polsce. Tam termometry pokażą do nawet -4°C, na Podhalu -6°C.

Prognoza na Boże Narodzenie. Pogoda 26 grudnia

26 grudnia nad Polskę zacznie nasuwać się front atmosferyczny z... cieplejszym powietrzem. - O ile wschód i południe kraju jeszcze z temperaturą maksymalną nieznacznie powyżej zera, o tyle na północnym zachodzie nawet 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Gdzieniegdzie przelotny, słaby deszcz - kończy Kamil Walczak. Wygląda więc na to, że tuż po świętach, może nawet do sylwestrowej nocy i Nowego Roku, pogoda bardziej przypominać będzie to, co widujemy za oknami jesienią niż zimą.

#IMGWCMM: Analizując ostatnie realizacje numerycznych prognoz średnioterminowych, można zauważyć, że od jutra nastąpi spadek temperatury powietrza. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, ale temperatura nadal będzie wysoka jak na trzecią dekadę grudnia.Wigilia zapowiada się z… pic.twitter.com/kPIFYw6OeR— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 19, 2024

Sonda Czy chcesz, żeby w święta Bożego Narodzenia padał śnieg? Tak Nie Dla mnie nie ma to znaczenia