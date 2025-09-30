Pół roku temu zastrzelił swoje dzieci i teściową. Strażnik więzienny zmarł w szpitalu

Koszmar w Prusicach. Strażnik więzienny zabił swoje dzieci i teściową

Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 28 marca w Prusicach (woj. dolnośląskie), w domu jednorodzinnym na ul. Sosnowej. Adam Sz., funkcjonariusz Służby Więziennej, oddał strzały w kierunku swoich dzieci i teściowej. 71-letnia kobieta i 5-letnia dziewczynka zginęły na miejscu. 9-letni chłopiec trafił do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Strażnik więzienny nie żyje. Wcześniej zabił swoich bliskich

Jak informuje Radio Wrocław, 51-letni funkcjonariusz Służby Więziennej, który dokonał tych wstrząsających zbrodni, zmarł w szpitalu. Przebywał w nim od chwili zdarzenia, ponieważ po zamordowaniu członków rodziny, próbował odebrać sobie życie.

Adam Sz. był doświadczonym funkcjonariuszem Służby Więziennej. Pracował na kierowniczym stanowisku w Zakładzie Karnym przy ul Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Mężczyzna był w trakcie rozwodu. Adam Sz. miał regularnie awanturować się w domu, szczególnie po alkoholu. Żona bała się mężczyzny, w końcu złożyła pozew o rozwód.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

