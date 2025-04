Sytuacja w Zgorzelcu i Görlitz jest coraz gorsza. Od października 2023 roku, gdy Niemcy wprowadziły kontrole na granicy ulice i most na Nysie Łużyckiej są zatłoczone, a frustracja mieszkańców i firm sięga zenitu – pisze „Süddeutsche Zeitung”. W mieszkańcach narasta frustracja. Wiele osób określa kontrole graniczne wprost jako „złośliwość”. Szkodzą one również handlowi i usługom w obu krajach, gdyż ludzie, którzy muszą wiecznie stać w korkach, już nie robią zakupów u sąsiadów.

Cytowany przez "Deutsche Welle" dziennik opisuje przypadek Jakuba Wolińskiego z Görlitz, który pozwał niemieckie władze za wprowadzenie kontroli granicznych, domagając się uznania ich za sprzeczne z prawem.

- Najbardziej złości mnie to ogólne podejrzenie, na które jest się narażonym, gdy przychodzi się ze złej strony – mówi Jakub Woliński w rozmowie z „Süddeutsche Zeitung”.

Jak twierdzą dziennikarze niemieckiej gazety, pozew Jakuba Wolińskiego nie jest skazany na niepowodzenie. Niedawno Bawarski Sąd Administracyjny orzekł bowiem, że kontrola na granicy niemiecko-austriackiej latem 2022 r. była niezgodna z prawem.

Burmistrz Zgorzelca, z którym skontaktowali się dziennikarze „Süddeutsche Zeitung”, przesłał trzystronicową odpowiedź, zdjęcia i fragmenty planu miasta, które dokładnie pokazują, gdzie od wprowadzenia kontroli granicznych tworzą się korki. Najgorzej jest w poniedziałki i po świętach, gdy na przejazd autostradą A4 trzeba czekać godzinami. Wielu kierowców ma nadzieję, że szybciej będzie można przejechać przez Zgorzelec, co kończy się zakorkowaniem miasta.

Kolejki tworzą się również przed przejściem granicznym w centrum Słubic. Kierowcy tirów, chcąc ominąć kolejki w Świecku, wybierają drogę przez Słubice i Frankfurt nad Odrą. Z tego powodu ruch w mieście jest bardzo utrudniony, tworzą się korki, w powietrzu unosi się smog, a kolejka przed mostem granicznym stale się wydłuża. To jednak nie jedyne problemy, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy Słubic. Nie ma tam bowiem miejsc, w których kierowcy ciężarówek mogą czekać w kolejce do kontroli, a także zaspokoić tak "przyziemne" potrzeby jak np. skorzystanie z toalety.

Utrzymujące się od wielu miesięcy kontrole graniczne są ogromnym problemem dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla branży transportowej i logistycznej, na co uwagę zwracają przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Problemy związane z przekraczaniem granicy mogą mieć również wpływ na atrakcyjność regionu pod względem inwestycyjnym.

- Nie wiemy czy taka postawa nie sprawi, że inwestorzy przestaną patrzeć na nasz region jako na miejsce w którym warto ulokować swój biznes - mówiła jesienią 2024 roku Hanna Mojsiuk, prezes PIG.

Z ogromnymi utrudnieniami zmagają się również mieszkańcy Szczecina, którzy pracują w oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowościach Schwedt, Löckitz, Prenzlau czy Pasewalku, a także Polacy, którzy mieszkają po niemieckiej stronie granicy i pracują w Polsce.

Kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią obowiązują od października 2023 r. Zostały wprowadzone przez stronę niemiecką, by powstrzymać nielegalną migrację. Początkowo były to wyrywkowe kontrole prowadzone przez mobilne patrole. Z biegiem czasu na większych przejściach granicznych pojawiły się kontrole stałe, co jeszcze bardziej utrudniło wyjazd z Polski. Na granicy Niemiec i Austrii kontrole prowadzone są dłużej, bo od jesieni 2015 r. W połowie września 2024 r. Niemcy wprowadzili kontrole na wszystkich pozostałych granicach.

Kontrole będą obowiązywać do września 2025 r., jednak wszystko wskazuje, że zostaną one przedłużone o kolejne miesiące, tak jak miało to już miejsce kilkakrotnie. Trudno więc przewidzieć, kiedy problemy związane z wjazdem do Niemiec się zakończą.

Jak informuje strona niemiecka, w ostatnich miesiącach wykryto około 80 tysięcy nielegalnych wjazdów, zatrzymano około 1900 przemytników ludzi, a około 47 tysięcy osób zostało zawróconych na granicy m.in. z powodu braku wizy lub sfałszowanych dokumentów.

