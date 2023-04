Polacy okradli niemiecki skarbiec z ponad 6,4 miliona euro! Grozi im surowa kara

Płaczący chłopiec na stacji paliw na S8. Opiekunowie zostawili go i pojechali dalej!

„Need for Speed” po wrocławsku. BMW straciło koło po zderzeniu z ciężarówką

Dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo w sprawie zdarzenia, do którego doszło na przełomie października i listopada 2020 roku. Sprawcy włamali się do Głównego Urzędu Celnego w Duisburgu Ekspozytury w Emmerich w Niemczech i dokonali kradzieży ponad 6,4 miliona euro. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom.

"Prokurator przedstawił Rafałowi C. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz dokonanie kradzieży z włamaniem. Pozostałym oskarżonym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonanie kradzieży z włamaniem. Dodatkowo jednemu z oskarżonych prokurator zarzucił dokonanie prania pieniędzy" - informuje Prokuratura Krajowa na łamach Polskiej Agencji Prasowej.

Po przedstawieniu zarzutów z uwagi m.in. na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa i ucieczki na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt.

"Jeszcze przed skierowaniem do sądu aktu oskarżenia prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie wobec dwojga podejrzanych, z uwagi na ustalenie przesłanek do stosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego" - informuje Prokuratura Krajowa.

Śledztwo, które Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadził wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczyło grupy, która na przełomie października i listopada 2020 roku włamała się do siedziby Głównego Urzędu Celnego w Duisburgu Ekspozytury w Emmerich w Niemczech. Ich łupem padło ponad 6,4 miliona euro.

"Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚP przystąpili do czynności po tym jak uzyskali informację, że sprawcy wywodzą się z Dolnego Śląska. W toku postępowania prowadzono współpracę z niemiecką prokuraturą oraz funkcjonariuszami Polizeipraesidium Krefeld, wchodzącymi w skład powołanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec Komisji Śledczej krypt. 'Kern'" - tłumaczy Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń śledczych inspiratorem przestępstwa był pracownik niemieckiego urzędu celnego, odpowiedzialny m.in. za projektowanie, opiniowanie i certyfikowanie pomieszczeń do przechowywania wartościowych depozytów. Jak informuje Prokuratura Krajowa "mężczyzna przekazał członkom grupy plany skarbca, w tym dokumentację dotyczącą jego zabezpieczeń, umiejscowienia oraz materiałów, z jakich został wykonany".

"Wiedza ta była niezbędna do zaplanowania i przygotowania kradzieży z włamaniem. Członkowie grupy przystąpili do realizacji przestępstwa wyposażeni w specjalistyczny sprzęt budowlany, przy pomocy którego dokonali odwiertów w najsłabiej zabezpieczonym miejscu. Uciekając z miejsca zdarzenia posłużyli się pojazdami, które posiadały tzw. 'sklonowane' tablice rejestracyjne" - dodaje prokuratura.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że niebawem wszyscy sprawcy odpowiedzą za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Może im grozić nawet do 15 lat więzienia.

Sonda Często jeździsz do Niemiec? Tak Nie Nigdy nie byłem za granicą