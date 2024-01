Porównał Tuska do Hitlera, został zatrzymany. "Malował wulgarne hasła"

Przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 8 tys. zł!

W poniedziałek, 22 stycznia, Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2023 przekroczyło 8000 zł brutto i wyniosło dokładnie 8032,96 zł. Po raz pierwszy w historii po 1989 roku, średnia pensja w Polsce przekroczyła 8 tys. zł. Polacy jeszcze nigdy tyle nie zarabiali!

Dodajmy, że zarobki te dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej dziesięciu pracowników.

Średnia pensja w wysokości niemal 8033 zł oznacza, że wzrost wynagrodzeń rok do roku wyniósł 9,6 proc. Co ciekawe, to mniej niż spodziewali się eksperci, którzy przewidywali wzrost niemal 12-procentowy.

Na tym jednak nie koniec. Ekonomiści wskazują, że także w 2024 roku możemy spodziewać się dalszego wzrostu wynagrodzeń, m.in. za sprawą podniesienia płacy minimalnej czy podwyżek w strefie budżetowej.

