Tyle gotówki możesz mieć w domu. Jednoznaczne przepisy. Oto najważniejsze limity

Ile można mieć gotówki w domu?

Dane są jednoznaczne. W 2005 roku 98% Polaków używało do płatności gotówki. 10 lat później - w 2015 roku - płatności bezgotówkowe stanowiły już 69% i liczba ta cały czas rośnie. Nie oznacza to oczywiście, że zupełnie pozbyliśmy się gotówki. Co więcej, wciąż wielu z nas woli płacić gotówką, niż kartą, czy wykonywać operacje bezgotówkowo przez Internet.

Przy okazji rozmów o finansach wraca często kwestia tego, ile gotówki możemy posiadać w domu, a także, do jakiej wysokości można płacić gotówką?

Uspokajamy. Nie ma żadnych przepisów, które określają ile gotówki można mieć w domu. Choć może to być niebezpieczne, ale zgodnie z prawem możemy mieć nawet wszystkie nasze oszczędności w domu i trzymać je w gotówce.

Od jakiegoś czasu mówi się natomiast, że wprowadzone zostaną limity dla płatności, które będziemy – jako konsumenci – mogli dokonywać w gotówce. Mimo że padło już nawet kilka terminów, dla wprowadzenia takich przepisów, nigdy nie udało się ich wprowadzić w życie. Co ciekawe, padały nawet kwoty, najpierw 30 tys. zł, a następnie 20 tys. zł jak górna granica, którą można by zapłacić gotówką.

Ostatecznie limity takie nie weszły w życie i na razie nie zanosi się, żeby zostały wprowadzone w najbliższym czasie.

Zmniejszenie limity w 2024 roku?

Takie ograniczenia – przypomnijmy – istnieją w obrocie między przedsiębiorstwami. Obecnie taki limit to 15 tys. brutto – tylko do takiej kwoty jedna firma może zapłacić innej formie gotówką. Powyżej tego limitu trzeba płacić bezgotówkowo.

Co ciekawe, już w 2021 roku zapadła decyzja, że z początkiem 2024 roku limit ten zostanie obniżony do kwoty 8 tys. zł. Ostatecznie jednak zmiany w prawie nie weszły w życie i wciąż limit obrotu bezgotówkowego to 15 tys. brutto.