Policja alarmuje w sprawie zaginionego Jakuba. Jego życie może być zagrożone!

Jak przekazali funkcjonariusze, okoliczności zaginięcia 26-latka budzą poważny niepokój. Mundurowi apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogły widzieć Jakuba Gudzowskiego lub wiedzą, gdzie może się znajdować.

Charakterystyczne tatuaże mogą pomóc w rozpoznaniu

W chwili zaginięcia mężczyzna miał na sobie czerwoną bluzę z kapturem. Policja zwraca uwagę na jego charakterystyczne tatuaże. Na lewym przedramieniu ma napis „Monika”, natomiast na prawym znajduje się wizerunek twarzy z bronią.

Każda informacja może okazać się ważna dla prowadzonych poszukiwań.

Policja prosi o pilny kontakt

Osoby, które widziały Jakuba Gudzowskiego lub mają informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o niezwłoczny kontakt z policją.

Można zadzwonić do dyżurnego Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna pod numer 47 87 143 80. W sytuacji zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Policjanci apelują również o udostępnianie komunikatu o zaginięciu.