Zostałeś okradziony! Sprawdź!

Włamywacze złapani. Policja prezentuje złodziejskie łupy. Mogą być twoje!

tas 14:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Policjanci zatrzymali dwóch Gruzinów, którzy mają na koncie liczne włamania do mieszkań i domów na terenie Dolnego Śląska. U złodziei znaleziono wiele łupów, m.in. biżuterię, elektronikę, odzież czy kosmetyki. Policja prezentuje zdjęcia skradzionych przedmiotów – zobaczcie galerię, może niektóre należą do Was.