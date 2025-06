Wrocław. Tak została potraktowana kobieta z dzieckiem na przejściu

Kto miał rację: kobieta prowadząca wózek z małym dzieckiem czy przejeżdżający przez przejście dla pieszych kierowcy? Nagranie ze zdarzenia (na dole artykułu), do którego doszło w poniedziałek, 16 czerwca, na skrzyżowaniu ulic: Pobożnego i Niemcewicza we Wrocławiu, opublikował profil facebookowy "Bandyci Drogowi". Widać na nim, jak piesza wchodzi na pasy z dzieckiem w wózku, a obok tej dwójki idzie jeszcze mężczyzna. Po chwili przez przejście przejeżdża trzech kierowców, kolejno w:

srebrnym volkswagenie golfie;

pomarańczowym/ceglastym renaulcie megane III;

białej dacii z nalepką jednej z korporacji taksówkowych;

ale żaden z nich nie zatrzymuje się, by przepuścić całą trójkę.

- Kobieta przechodziła przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, gdy trzy samochody wymusiły na niej pierwszeństwo. Poszukujemy świadków, którzy mogli zarejestrować numery rejestracyjne następujących pojazdów (...) - czytamy w poście "Bandytów Drogowych", w którym jest również prośba o sprawdzenie nagrań z kamerek samochodowych.

Nie wszyscy internauci stają po stronie kobiety

Ta sytuacja nie dla wszystkich jest jednak oczywista. Część internautów uważa, że to piesi chcieli wymusić pierwszeństwo na kierowcach.

- Aby wymusić pierwszeństwo, to trzeba je mieć. Np. pieszy wchodząc pod pojazd na przejściu wymusza pierwszeństwo. Tutaj wystąpił brak ustąpienia pierwszeństwa, a nie jego wymuszenie - pisze jeden z użytkowników. Ale już kolejny dodaje, że "pojazd zbliżający się do przejścia winien ustąpić pieszemu wchodzącemu na przejście, a co dopiero na przejściu będącemu…".

Takich wątpliwości nie mieli piesi biorący udział w zdarzeniu, bo na nagraniu widać ponadto, że po przejechaniu ostatniego kierowcy kierowca ponosi do góry rękę w geście złości.