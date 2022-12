Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 grudnia, około godziny 1.30. Na 113. km autostrady A4 w kierunku Legnicy, w pobliżu węzła Budziszów, doszło do awarii ciężarówki-cysterny. Na miejsce przyjechał patrol policji, który zabezpieczał miejsca uszkodzony pojazd. Około godz. 3.40 doszło do strasznego wypadku - w radiowóz wjechał rozpędzony bus.

- Siła uderzenia była na tyle duża, że wepchała policyjny radiowóz pod naczepę pojazdu ciężarowego. Przybyli na miejsce strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanych funkcjonariuszy, a następnie zostali oni przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala – informują strażacy z Jawora na swoim profilu Jawor998.

Jak powiedziała asp. szt. Ewa Kluczyńska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze, kierujący renault masterem 57-letni mieszkaniec powiatu średzkiego z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na stojący na prawym pasie radiowóz policyjny.

W radiowozie byli dwaj policjanci. Jeden z nich, pasażer o własnych siłach wyszedł z rozbitego auta, drugi był zakleszczony i wymagał interwencji strażaków, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu odblokowali drzwi.

Obaj policjanci z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali. Jak poinformowała oficer prasowa, ich stan jest dobry. - Jeden opuścił już szpital, drugi pozostaje jeszcze hospitalizowany – dodała Ewa Kluczyńska.

Jezdnia w kierunku Legnicy była przez kilka godzin częściowo zablokowana. W tym czasie trwały działania śledczych mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.

