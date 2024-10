Pomaga ofiarom wielkiej powodzi. Opowiedział, jak wygląda sytuacja na miejscu

"Trzeba być rzeczywiście na miejscu, żeby pojąć, co się wydarzyło i spojrzeć w oczy człowiekowi, który z minuty na minutę stracił dorobek całego życia. Stracił to, co osiągnął, co pielęgnował. Kwestia środków finansowych to jedno, ale w swoje domostwa wkłada się serce i pracę. Przychodzi powódź i zabiera wszystko w jednej chwili.

Przychodzili ludzie, którzy pokazywali zdjęcie domu i na kolejnym hałdy gruzu. Tego domu nie było, odpłynął. Ciężko to opowiedzieć. Koleżanki, które przyjmowały zgłoszenia, niejednokrotnie uroniły łzę razem z poszkodowanymi. Ciężko się inaczej zachować, jesteśmy też ludźmi i wiemy, co to jest tragedia" - wyznaje Marek Sokołowski.