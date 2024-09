Polska znów mierzy się z wielką wodą. Po godzinie 14:00 przekazywaliśmy dramatyczne informacje z Kłodzka i okolic. Burmistrz Michał Piszko poinformował, że głębokość wody w zalanych kwartałach w centrum miasta waha się od 50 cm do 1,5 metra. Mieszkańcy powiatu kłodzkiego mogą liczyć na wsparcie ze strony strażaków, ale służby muszą się liczyć z potężnymi utrudnieniami.

- Dolna część, ul. Połabska, Słowackiego, Lutycka, Grottgera, okolice kościoła księży Franciszkanów zalane. Nie mamy prądu, a woda w kranach prawdopodobnie nie jest zdatna do picia - mówi pan Piotr z Kłodzka. - Najgorsza sytuacja jest w okolicach stacji PKP i PKS, czyli centrum przez które przepływa Nysa Kłodzka oraz ul. Skośna i Forteczna. Nie mamy prądu od 4 nad ranem - informuje nas pani Patrycja z Kłodzka.

Ogrom tragedii widać m.in. na zdjęciach z lotu ptaka, przygotowanych przez naszego współpracownika, Tomasza Gollę. Fotorelacja pokazuje, do jakiego poziomu dotarła woda. Ucierpiały budynki, tory, drogi, pojazdy. Zobaczcie galerię! Pod nią dalszy ciąg materiału.

Powódź 2024 w Polsce: Najważniejsze informacje, nagrania, zdjęcia, komunikaty służb i władz. NA ŻYWO

Powódź 2024: Dramat w Kłodzku. Komunikaty władz gminy

Służby nie ustają w wysiłkach. Strażacy, policjanci i żołnierze robią wszystko, aby ratować mieszkańców Dolnego Śląska i innych zagrożonych terenów. Ważne komunikaty pojawiły się na stronie Gminy Kłodzko.

Do wszystkich osób, które chcą być ewakuowane przez helikopter: proszę machać białą flagą z okna, balkonu, dachu - apelowały po godzinie 15:30 lokalne władze. - Uwaga, uwaga Mieszkańcy: Ołdrzychowic Kłodzkich, Żelazna i Krosnowic. Zbliża się kolejna fala, większa o około 1 m. Wszystkich prosimy o zabezpieczenie mienia i przenoszenie się na wyższe kondygnacje - to z kolei komunikat sprzed godziny 13:00.

- Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń. Wasze życie jest wartością najwyższą. Zapewniamy, że tysiące pracujących na miejscu policjantów, strażaków i żołnierzy dopilnuje Waszego mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócicie do swoich domów - przekazali policjanci na platformie X. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Prognozy i relację z sytuacji powodziowych będziemy aktualizować na bieżąco.