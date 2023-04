Poszedł tylko do "Żabki"... i wyszedł z 19 mln zł! Będzie pławił się w luksusach

To już koniec CeTA we Wrocławiu. Co teraz będzie przy Wystawowej? Wraca Wytwórnia Filmów Fabularnych

Wystarczyło zaufać ślepemu losowi i "zainwestować" w swoje szczęście zaledwie kilka złotych, wypełniając kupon Lotto, gdzie z każdym losowaniem kumulacja rosła, by osiągnąć pułap 20 milionów złotych. Podczas losowania we wtorek, 4 kwietnia, kumulacja została w końcu rozbita. Szczęśliwym graczem okazał się mieszkaniec Bielan Wrocławski, który w punkcie Lotto w sklepie Żabka przy ul. Wrocławskiej wypełnił kupon i zakreślił w nim liczby: 15, 17, 26, 31, 35 i 46. Okazało się, że pokrywają się one z tymi, które padły we wtorkowym losowaniu Lotto.

Szczęśliwy gracz zgarnął w ten sposób niebagatelną kwotę. "Szóstka" była warta aż 19 439 769,80 zł. To ogromne pieniądze, które zapewnią mu dostatnie życie przez wiele lat i spełnić wiele marzeń.

Warto dodać, że jest to pierwsza "szóstka" w Lotto, która padła w Bielanach Wrocławskich.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Sonda Grasz w Lotto? Tak Nie Nie, ale zamierzam zacząć Czasem