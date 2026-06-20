Potężna ulewa nad Wrocławiem. Zatopione ulice i sparaliżowana komunikacja

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-20 21:39

Przez Wrocław przetoczyła się gwałtowna nawałnica, niosąca intensywny deszcz i gradobicie. Skala zjawiska była ogromna, a miejskie arterie zamieniły się w potoki. Szacunki wskazują, że na metr kwadratowy powierzchni spadło nawet 40 litrów wody.

W sobotę 20 czerwca Wrocław zmierzył się z gwałtownym załamaniem pogody połączonym z gradobiciem. Intensywne opady zalały miasto, a lokalne wskaźniki odnotowały nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Służby przyjęły 27 powiadomień o zniszczonej infrastrukturze energetycznej. Miejska komunikacja stanęła w obliczu ogromnych problemów ze względu na podtopione trasy, jednak ratownicy medyczni nie zgłosili na szczęście żadnych poszkodowanych.

Potężna ulewa we Wrocławiu. Ulice zamieniły się w potoki, komunikacja miejska wstrzymana

Intensywny deszcz we Wrocławiu błyskawicznie spowodował zalanie kluczowych wiaduktów i głównych tras, paraliżując przemieszczanie się po mieście. Do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło kilkanaście zawiadomień o zniszczeniach. Najczęściej zgłaszano połamane drzewa, które zablokowały drogi oraz ścieżki dla pieszych, stanowiąc poważne niebezpieczeństwo. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej nieustannie pracowały na terenie całego miasta, odpompowując wodę, usuwając wiatrołomy i chroniąc dobytek mieszkańców.

Według wstępnych danych na terenie Wrocławia spadło średnio od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, lokalnie więcej

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Gwałtowny żywioł mocno uderzył we wrocławską sieć transportową. Zalane odcinki torów, jezdnie i przeprawy spowodowały ogromne komplikacje dla podróżnych. Zwalone pnie zdemolowały urządzenia techniczne, zmuszając MPK do wprowadzenia zmian tras autobusowych i tramwajowych. Podróżujący mierzyli się z licznymi utrudnieniami i koniecznością korzystania z tras zastępczych, a kursowanie niektórych pojazdów wstrzymano całkowicie.

Zatopiona ulica we Wrocławiu po ulewie, widać liczne samochody z włączonymi światłami oraz sygnalizację świetlną. Powalone pnie drzew i zalane jezdnie paraliżują ruch, co pokazuje skalę zniszczeń, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
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Również w Wałbrzychu żywioł pokazał moc

Trudna sytuacja pogodowa dotknęła także Wałbrzych. Z informacji przekazanych przez portal Pogodny Wałbrzych wynika, że chwilami z nieba lało się ponad 125 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny w rejonie Śródmieścia. Gwałtowne zjawisko doprowadziło do podtopienia kilku punktów handlowych, które musiały zostać tymczasowo zamknięte.

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