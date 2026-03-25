Wichura nad Polską. Wiatr zepchnął samochód z drogi. Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydaje ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał alert pierwszego stopnia do godziny 17 w środę.

Wichury wieją ze średnią prędkością od 20 do 35 kilometrów na godzinę, natomiast najsilniejsze porywy dochodzą do 75 kilometrów na godzinę.

Funkcjonariusze z Jeleniej Góry na bieżąco przyjmują zawiadomienia dotyczące konarów tarasujących przejazd.

W środę 25 marca na obszarze północno-zachodniej Polski oraz na fragmentach Dolnego Śląska wprowadzono alert meteorologiczny pierwszego stopnia w związku z niebezpiecznymi podmuchami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznacza, że zagrożenie potrwa co najmniej do późnego popołudnia, dlatego mieszkańcy tych regionów powinni zachować szczególną ostrożność.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje co najmniej do środy do godziny 17.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze informują o rosnącej liczbie interwencji spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które stanowią poważne wyzwanie dla uczestników ruchu drogowego w całym regionie.

- Od nocy jeleniogórscy policjanci odbierają liczne zgłoszenia o połamanych gałęziach leżących na jezdniach. To poważne utrudnienie i niebezpieczeństwo dla kierowców. Dziś (środa - przyp. red) na ul. Topolowej w Podgórzynie silny podmuch wiatru doprowadził do groźnego zdarzenia – samochód marki Peugeot z przyczepką wjechał do rowu, a przyczepka przewróciła się na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało - informują policjanci z KMP Jelenia Góra.

Co oznacza alert IMGW pierwszego stopnia?

Meteorolodzy decydują się na publikację ostrzeżenia pierwszego stopnia w sytuacjach, kiedy przewidywane zjawiska atmosferyczne stwarzają realne ryzyko dla zdrowia oraz życia ludzi. Z kolei wydanie alertu drugiego stopnia sygnalizuje, że anomalia pogodowe będą znacznie bardziej intensywne, co wiąże się ze zintensyfikowanym zagrożeniem i możliwością wystąpienia poważniejszych szkód materialnych.