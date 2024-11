Potężny niewybuch w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano około 1500 osób

Wrocław. Znaleziono niewybuch podczas remontu sali gimnastycznej

Do groźnego zdarzenia doszło w środę, 20 listopada. Po godz. 13 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida we Wrocławiu natrafiono na niewybuch. Do zdarzenia doszło podczas remontu sali gimnastycznej.

- Niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziono podczas remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida. Ewakuowano uczniów i pracowników tej placówki oraz sąsiadującego z nią Zespołu Szkół Logistycznych. W sumie ok. 1,5 tys. osób – poinformowało biuro prasowe urzędu miejskiego.

Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz saperów. Na czas działań zespołu saperskiego ulice Dawida i Joannitów były częściowo zamknięte.

Działania służb zakończyły się po godz. 16. Niewybuch został przewieziony na poligon, gdzie zostanie zdetonowany. Na szczęście podczas akcji nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji.