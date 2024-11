Włamywacz okradał nawet śpiących domowników. Poznajesz zrabowane łupy?

Chcieli zmienić opony na zimę. Przestępcy tylko na to czekali

Włamywacz grasował we Wrocławiu. Poznajesz łupy?

Policjanci we Wrocławiu w ostatnim czasie tropili złodzieja, który włamywał się do mieszkań na terenie stolicy Dolnego Śląska. W końcu udało im się namierzyć sprawcę, którym okazał się 41-letni mężczyzna.

- Najczęściej pod osłoną nocy włamywał się do mieszkań poprzez podważenie okna. Wchodził do środka nawet wtedy, gdy wewnątrz spali domownicy. Następnie przestępca zabierał małe i cenne przedmioty w postaci biżuterii, pieniędzy, monet kolekcjonerskich i kart bankomatowych - mówi kom. Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Do tej pory policjanci udowodnili podejrzanemu 4 włamania i kradzieże, ale funkcjonariusze podejrzewają, że może mieć on na koncie znacznie więcej przestępstw. Mundurowi docierają do kolejnych pokrzywdzonych, którzy zostali przez niego okradzeni.

- Sąd na podstawie zebranych materiałów zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat – dodaje kom. Wojciech Jabłoński.

Tymczasem policjanci szukają właścicieli skradzionych łupów, które udało im się odzyskać. - Jeśli ktokolwiek rozpoznaje swoje mienie proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Stare Miasto przy ul. Legnickiej 34 pod numerem telefonu 47 871 50 00 lub 47 871 50 02 – czytamy w komunikacie policji.

Zobaczcie skradzione przedmioty w galerii