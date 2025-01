Potężny paraliż na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi do i z Wrocławia

Paraliż na kolei. Gigantyczne opóźnienia pociągów

Sprawdziły się ostrzeżenia synoptyków przed marznącymi opadami, które spowodowały gołoledź w wielu regionach Polski. Na Dolnym Śląsku, zwłaszcza we Wrocławiu i okolicach, sytuacja nie jest najgorsza, bowiem temperatura jest dodatnia. Gorzej jest tam, gdzie marznące opady występują razem z mrozami.

Najtrudniejsza sytuacja jest na kolei, bowiem w wielu regionach kraju służby kolejowe muszą usuwać lód z sieci trakcyjnej, by umożliwić przejazd pociągów. To spowodowało, że wiele składów zostało odwołanych, inne utknęły na trasie albo nie wyjechały o czasie. Opóźnienia w niektórych przypadkach sięgają nawet kilkuset minut.

Dotyczy to również pociągów, które miały jechać do lub z Wrocławia. One również znalazły się na liście odwołanych i opóźnionych. Szczegóły znajdziecie poniżej (stan na godz. 8.15.):

IC Śnieżka, Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia - odwołany na części trasy, 151 min opóźnienia

IC Matejko, Szczecin - Krakków przez Wrocław - odwołany na części trasy

IC Karkonosze, Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia - 300 min opóźnienia

IC Asnyk, Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny - 229 min opóźnienia

IC Baczyński, Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny - 106 min opóźnienia

IC Stryjeńska, Lublin Główny - Wrocław Główny - 82 mino opóźnienia

IC Panorama, Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny - 80 min opóźnienia

IC Oleńka, Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia - 61 min

PR, Kluczbork - Wrocław Główny - 54 min opóźnienia

IC Łużyce, Zgorzelec - Warszawa Wschodnia - 23 min opóźnienia

📢 Sytuacja pogodowa poprawia się, kolej w całej Polsce wraca na coraz mniej oblodzone tory. Nasze służby oczyszczają sieci trakcyjne, przecierają szlaki. Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów występują na połączeniach Warszawa - Łódź, Warszawa - Lublin i Warszawa - Gdańsk.…— PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) January 15, 2025

