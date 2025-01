Nie żyje młody policjant. Jego ciało znaleziono w lesie pod Oleśnicą

Samochód wpadł do lodowatej rzeki. W środku była kobieta z niepełnosprawnością

Do tragicznego zdarzenia doszło w miniony weekend. W niedzielę, 12 stycznia, po godzinie 22 w lesie pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku znaleziono ciało młodego mężczyzny. Jak się okazało, był to 25-letni policjant, który służył w oddziałach prewencji we Wrocławiu.

Wstrząsające wieści potwierdził rzecznik dolnośląskiej policji w rozmowie z portalem gazetawroclawska.pl, który pierwszy poinformował o dramacie.

- Z przykrością informujemy, że nie żyje jeden z funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Czynności w tej sprawie prowadzą policyjne komórki kontrolne oraz śledztwo prokuratura - asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu doszło bez udziału osób trzecich, a przy ciele znaleziono służbową broń policjanta.

Dokładne okoliczności tragedii ustali śledztwo.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia