Potężny pożar na Dolnym Śląsku. Płonie bezcenny zabytek! "Jesteśmy świadkami tragedii"

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-01 15:26

W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do potężnego pożaru. Ogień zajął dach zabytkowej parowozowni, która niedawno przeszła remont. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a służby apelują do mieszkańców o zamknięcie okien.

Ambulans i wozy strażackie przy parowozowni. Obok na miniaturze dym z dachu hali. O pożarze przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: Gmina Jaworzyna Śląska/Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej/ Facebook

W Jaworzynie Śląskiej ogień objął dach zabytkowej hali wachlarzowej, należącej do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. To obiekt o ogromnej wartości historycznej, uważany za jeden z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. a razie nie ma informacji  aby ktokolwiek został ranny w wyniku pożaru. 

Akcja gaśnicza w Jaworzynie Śląskiej i apel do mieszkańców

Na miejscu zdarzenia działają służby ratownicze. Jak informuje Gmina Jaworzyna Śląska, z żywiołem walczy kilkadziesiąt jednostek.

- Na terenie hali wachlarzowej Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej doszło do pożaru. Pali się dach, na miejscu pracują już wszystkie niezbędne służby ratownicze, które usiłują jak najszybciej ugasić ogień. W akcji bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej. W okolicy występuje obecnie duże zadymienie, dlatego prosimy o zamknięcie okien i drzwi w Waszych domach oraz - w miarę możliwości - o unikanie dłuższego przebywania na zewnątrz

- apeluje Gmina Jaworzyna Śląska. 

Specjalny komunikat do mieszkańców wystosowała również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, która apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

- W związku z pożarem na terenie Jaworzyny Śląskiej oraz prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi zwracamy się z prośbą do mieszkańców przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia o niezwłoczne zamknięcie okien w budynkach. Powstający dym oraz produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i powodować pogorszenie jakości powietrza. Do czasu zakończenia działań zalecamy: zamknięcie okien, ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia, stosowanie się do poleceń służb

- przekazano.

"Jesteśmy świadkami tragedii". Głos miłośników kolei

Pożar parowozowni to ogromny cios dla lokalnej społeczności i miłośników historii. Głos w sprawie zabrało Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej, które nie kryje rozpaczy.

- Płonie dach zabytkowej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej… Dziś jesteśmy świadkami tragedii. Ogień objął dach jednego z najcenniejszych obiektów dziedzictwa kolejowego na Dolnym Śląsku - historycznej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej. To miejsce wyjątkowe nie tylko dla miłośników kolei, ale dla całego miasta i gminy. To kawał historii polskiego kolejnictwa, który od dziesięcioleci budował tożsamość Jaworzyny Śląskiej. Dziś na naszych oczach zagrożony jest obiekt o ogromnej wartości historycznej i kulturowej. Trudno patrzeć, jak miejsce z tak wielką historią walczy z żywiołem… Trzymamy kciuki za wszystkich prowadzących akcję ratunkową. Szacunek dla strażaków walczących o uratowanie tego bezcennego zabytku

- czytamy w komunikacie Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.

Budynek był niedawno remontowany

Jak podaje portal swidnica24.pl, tragedia jest tym większa, że zabytkowa hala wachlarzowa w ubiegłym roku przeszła kosztowny remont. Prace były możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na co dzień obiekt był wykorzystywany przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, która przechowywała w nim między innymi swoje pojazdy.

Wkrótce więcej informacji. 

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