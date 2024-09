Powódź 2024 w Polsce. Tak wzywaj pomocy! "Kawałek materiału lub gest". Jest pilny apel!

Od czwartku przez Polskę przechodzą ulewne deszcze. Powódź, z którą walczą cztery województwa pochłonęła pięć ofiar śmiertelnych. W tej chwili wszystkie służby w województwach śląskim, dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim rzucone są do pomocy powodzianom. Trwają akcje ewakuacyjne, które - jak podkreślają strażacy - są teraz najważniejsze. "Teraz już tylko ewakuujemy ludzi. Ratowanie życia jest najważniejsze. Na inne działania, np. wypompowywanie wody, nie ma czasu" - mówiła PAP w poniedziałek (16 września) rano mł. asp. Natalia Przytarska z PSP z Kłodzka. "Ludzie czasem mają pretensje, że długo czekają na ewakuację. Jednak powinni patrzeć, co się dzieje i wcześniej się decydować. Potem taka ewakuacja to znacznie większe wyzwanie". Zaapelowała przy tym, by nie zwlekać z decyzją o opuszczeniu domu.

Jak wzywać pomocy? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat na temat bieżącej sytuacji pogodowej, przy okazji przypominając, w jaki sposób w sytuacji zagrożenia dać znać, że potrzebuje się się pomocy. "Prognozy IMGW wskazują, że sytuacja meteo będzie się stabilizowała. Niezmiennie trudna pozostaje sytuacja hydrologiczna🌊, w związku z czym możliwe są kolejne ewakuacje🏠" - czytamy w serwisie X. "Jeżeli potrzebujesz pomocy - wywieś flagę, kawałek materiału lub pokaż to gestem". Flaga biała oznacza potrzebę ewakuacji, flaga czerwona potrzebę pilnej pomocy medycznej, flaga niebieska potrzebę żywności i świeżej wody pitnej.

Powódź 2024 w Polsce. Bądź bezpieczny, przygotuj się!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina też, by w razie zbliżającego się zagrożenia powodziowego przenieść dokumenty, leki i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, naładować telefony i powerbanki, przygotować plecaki z niezbędnym wyposażeniem na wypadek pilnej ewakuacji, słuchać komunikatów, nie pić wody ze studni i odłączyć prąd oraz gaz.