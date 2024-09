Zbiornik Racibórz Dolny od niedzieli rano jest napełniany, aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą. W niedzielę prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska zasygnalizowała, że planowane jest wypełnienie zbiornika 166 mln metrów sześciennych wody. Jego całkowita pojemność to 185 mln m³. Jest to największy obiekt hydrotechniczny w Polsce. Kosztował 2 miliardy złotych. - Napełniany obecnie zbiornik Racibórz Dolny daje największą różnicę między powodzią z 1997 r., a powodzią z 2024 r. chroniąc miasta poniżej niego - mówił w poniedziałek w Raciborzu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Czy Zbiornik Racibórz Dolny ocali Opole i Wrocław?

- Bazując na danych, którymi operujemy i analizując sytuację w Czechach zakładamy, że łącznie polder Buków i zbiornik Racibórz Dolny zetną falę powodziową przyjmując 160 milionów metrów sześciennych wody, w tym w zbiorniku Racibórz znajdzie się ok. 130 milionów metrów sześciennych wody - przekazała w rozmowie z portalem www.slazag.pl Linda Hofman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Jednocześnie trzeba pamiętać, że te wyliczenia opierają się na aktualnych prognozach.

Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. To potężna inwestycja. Zbiornik zajmuje on powierzchnię 26 km kwadratowych. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km.

- Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której to, co spłynie z Kotliny Kłodzkiej, nie spotka się z falą powodziową z Odry. Według naszych obliczeń (…) zbiornik powinien przyjąć wszystko i miasta takie, jak Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole i Wrocław, będą bezpieczne - mówiła w niedzielę prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

Zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków. Jaka jest aktualna sytuacja?

- Prawidłowo przebiega napełnianie zbiornika Racibórz Dolny. Do godz. 16.00 zbiornik przyjął ok. 108 mln m sześc. wody, wymiernie ścinając falę wezbraniową rzeki Odry. Nasza obsługa nadzoruje proces piętrzenia - poinformowano w poniedziałek na profilu gliwickiego RZGW w portalu X.

Zbiornik Racibórz Dolny po raz pierwszy piętrzył wodę już w październiku 2020 r. Ze zbiornikiem Racibórz współpracuje położony powyżej polder Buków, którego pojemność powodziowa sięga 57 mln m sześć. W części niesterowalnej rozpoczął on spiętrzanie wody w sobotę.

