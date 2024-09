Reportaż z Kłodzka. Woda zabrała im wszystko, ludziom chce się płakać. "To moja trzecia powódź w życiu. I najgorsza"

Powódź w Polsce 2024. Mieszkaniec Kłodzka stracił wszystko po raz drugi

Prawie 35 tysięcy złotych zebrali ludzie na pomoc mieszkańcowi Kłodzka, który już po raz drugi stracił cały dobytek życia. Mieszkanie mężczyzny zostało zalane w 1997 r., a woda wdarła się do niego również w nocy z 15 na 16 września. Jak informuje jego syn za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl, nie udało się uratować nic oprócz albumów i dokumentów, a "cały majątek mieści się obecnie w bagażniku samochodu". To nie wszystko, z czym musi się zmagać poszkodowany.

- Tata rok temu stracił swoją ukochaną żonę w wyniku choroby nowotworowej, do tej pory nie może się pozbierać, robimy z rodziną, co możemy, aby postawić go na nogi i wspierać - daje syn mieszkańca Kłodzka.

Choć z mieszkania wyrzucono już wszystkie zniszczone rzeczy, nadal trwa sprzątanie po powodzi. Żeby zapewnić mężczyźnie godne warunki życia, potrzebne są jednak pieniądze - link do zbiórki znajduje się TUTAJ. Dalsza część tekstu poniżej.

