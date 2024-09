Siedem ofiar powodzi w Polsce 2024

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar powodzi w Polsce. O kolejnej zmarłej osobie poinformował w czasie spotkania sztabu kryzysowego we Wrocławiu we wtorek, 17 września, komendant główny policji, nadinspektor Marek Boroń. Służby nie przekazały na razie informacji o tożsamości denata bądź denatki i regionie, w którym doszło do kolejnej tragedii.

Tego samego dnia znaleziono ciała piątej i szóstej ofiary powodzi w Polsce, o czym poinformowała podinspektorka Wioletta Martuszewska, rzeczniczka policji w Kłodzku. To 82-letni mężczyzna z Lądka Zdroju, którego ciało znaleziono w aucie, i mężczyzna o niezidentyfikowanej jeszcze tożsamości ze Stronia Śląskiego.

Jak podał PAP, insp. Boroń przekazał, że we wtorek ewakuowano 39 osób, w tym kobietę w ósmym miesiącu ciąży i dwuletnie dziecko. Jak dodał, cztery ofiary śmiertelne powodzi w Polsce odnotowała KWP Wrocław, dwie - KWP Opole i jedną - KWP Katowice.