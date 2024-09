Podczas posiedzenia sztabu wojewoda opolska Monika Jurek zgłosiła problem tzw. turystyki powodziowej, czyli osób, które chodzą lub jeżdżą po wałach przeciwpowodziowych, co z jednej strony utrudnia pracę służbom, a z drugiej - jest po prostu niebezpieczne. Szef rządu zapowiedział, że po poniedziałkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego zostaną podjęte odpowiednie decyzje prawne, by przebywanie na wałach było zakazane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym.

- Dlatego wprowadziliśmy stan klęski żywiołowej, bo zgodnie z tym rozporządzeniem będziemy mieli możliwość wprowadzenia wprost zakazu przebywania na wałach, poza osobami, które są tam ze względów służbowych - mówił Tusk. Premier zaapelował też o zaprzestanie "nierozsądnej turystyki" powodziowej.

Pomoc finansowa dla powodzian

Tusk poinformował, że osoby poszkodowane na skutek powodzi mogą już składać wnioski o pomoc finansową do władz gminy, w której dana osoba mieszka i gdzie poniosła straty. "I właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie do dyspozycji 8 tys. zł plus 2 tys. zł bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy" - powiedział. Podkreślił, że chodzi o doraźną pomoc dla osób, które znalazły się w dramatycznej sytuacji, bo utraciły np. mieszkanie, część dobytku.

Jak mówił, są specjalne narzędzia finansowe do walki ze skutkami powodzi. Wskazał, że sporo pieniędzy można wygospodarować np. z funduszy europejskich oraz w ramach pomocy celowej związanej z klęskami żywiołowymi. "Przepraszam za to sformułowanie, ale wyciągniemy, co się da z UE, jeśli chodzi o środki finansowe" - dodał Tusk.

Darmowe paliwo dla strażaków i policjantów walczących z powodzią

- Potwierdziłem, że spółka Orlen dysponuje bezpłatnym paliwem w województwach opolskim, śląskim i dolnośląskim. Bezpłatne paliwo dla straży pożarnej i ochotniczej straży pożarnej, które uczestniczą w akcjach; Policja, która jest w akcji, też będzie tankowała - zapowiedział Tusk podczas spotkania powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Jak dodał, bezpłatne paliwo dla służb będzie także dostępne na wybranych stacjach benzynowych w Małopolsce, "tam, gdzie również potrzebne są akcje".

