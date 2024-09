Powódź w Polsce. Które drogi są zamknięte? Mamy listę. Sytuacja się pogarsza

Powódź 2024: Ważny apel do mieszkańców zagrożonych terenów. "Wasze życie jest wartością najwyższą"

Dziewięć odcinków dróg krajowych jest zablokowanych nadal wskutek powodzi – oznajmił w niedzielę na briefingu w Pogórzu na Śląsku Cieszyńskim wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Jak dodał, pięć z nich znajduje się na Opolszczyźnie.

- Pięć z dziewięciu odcinków znajduje się na terenie oddziału opolskiego GDDKiA. Są to między innymi: droga krajowa 40 w Głuchołazach, Prudniku, Łące Prudnickiej i Mochowie, oraz droga 46 w Malerzowicach. Dwa zablokowane odcinki są na terenie katowickiego oddziału GDDKiA: droga krajowa 78 w Chałupkach oraz krajowa jedynka w Czechowicach-Dziedzicach. Mamy też zamkniętą drogę krajową 48 w Poświętnym. Tam trwa usuwanie skutków trąby powietrznej – powiedział wiceminister Bukowiec, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Jak dodał, najpoważniejsze zniszczenia w infrastrukturze drogowej to most tymczasowy i most w budowie w Głuchołazach.

Bukowiec dodał, że najpoważniej zagrożone w tej chwili są: fragment drogi 40 w Prudniku, budowany most przez rzekę Bóbr w ciągu krajowej 94, a także odcinek tej drogi z Oławy do Wrocławia.

- Pracownicy GDDKiA na bieżąco monitorują sytuację na drogach. Są przygotowane zasoby ludzkie i sprzęt. Jesteśmy gotowi na nieprzewidziane sytuacje. (…) Pilnujemy zagrożonych dróg – powiedział wiceminister.

Ministerstwo Infrastruktury podało listę zamkniętych dróg

Informacja z GDDKiA o sytuacji na drogach na godz. 16.00

➡️DK33 Kłodzko – granica państwa w Boboszowie (woj. dolnośląskie): droga zablokowana

➡️DK43 w m. Iwanowice, Opatów – Waleńczów i Krzepice – Iwanowice (woj. śląskie): miejscowe rozlewiska wodne

➡️DK33 m. Roztoki (woj. dolnośląskie): droga zablokowana

➡️DK40 m. Głuchołazy (woj. opolskie): 2 mosty porwane przez nurt rzeki

➡️DK40 m. Mochów (woj. opolskie): most zamknięty

➡️DK46 m. Malerzowice Wielkie (woj. opolskie): most zamknięty

➡️S1 m. Sosnowiec (woj. śląskie): rozlewisko wodne na pasie awaryjnym (kierunek Tychy)

➡️DK81 m. Mikołów (woj. śląskie): rozlewisko wodne

➡️DK1 m. Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie): droga zablokowana

➡️DK45 m. Racibórz (woj. śląskie): droga zablokowana

➡️S86 m. Sosnowiec (woj. śląskie): zalane dwa pasy ruchu w kierunku Katowic

➡️DK78 Zabełków – Chałupki (woj. śląskie): droga zablokowana

➡️S86 m. Katowice, węzeł Agata (woj. śląskie): rozlewisko wodne (przejazd pod S86 zablokowany)

➡️DK33 m. Wilkanów (woj. dolnośląskie): droga zablokowana

➡️DK3 m. Wojcieszyce (woj. dolnośląskie): rozlewisko na pasie ruchu, wprowadzono ruch wahadłowy

➡️DK33 m. Bystrzyca (woj. dolnośląskie): droga zablokowana

➡️DK40 m. Prudnik (woj. opolskie): most zamknięty

➡️DK40 m. Łąka Prudnicka (woj. opolskie): most zamknięty

Zalanych jest również wiele dróg lokalnych. Do wielu miejscowości nie da się dojechać. Warto pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z minuty na minutę. Aktualną sytuację dla kierowców można śledzić w serwisach internetowych GDDKiA. Służby przypominają również, że zalana jest autostrada D1 w rejonie Ostrawy w Czechach.