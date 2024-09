Powódź w Polsce. Szabrownicy żerują na ludzkiej tragedii. Coraz więcej zgłoszeń

Powódź w Polsce. Osiedle we Wrocławiu przygotowuje się na falę. "Sygnały o możliwym zagrożeniu" [17.09.2024 RELACJA NA ŻYWO]

Powódź w Polsce. Policjanci na tropie szabrowników. Wpływają kolejne zgłoszenia

Insp. Katarzyna Nowak, rzecznik KGP, poinformowała we wtorek (17 września), że "na terenach objętych powodzią policja otrzymała od obywateli 12 zgłoszeń, które miały dotyczyć szabrowników. - Z tych 12 zgłoszeń mamy jedną potwierdzoną sytuację - przekazała policjantka. Nowaka dodała, że na terenach powodziowych działa ponad 8 tys. policjantów.

Do potwierdzonego zdarzenia doszło w Kłodzku. Jak przekazała rzecznik KGP, zatrzymane zostały tam dwie osoby, które próbowały z zalanej stacji benzynowej ukraść papierosy i alkohol. Dodała, że z uwagi na to, że wartość strat wynosiła poniżej 800 zł, zostało to zakwalifikowane jako wykroczenie. - Zatrzymani zostali ukarani mandatami karnymi - poinformowała policjantka.

Reagujemy na wszystkie sytuacje i zagrożenia. Na zalanych terenach są policjanci pionu kryminalnego, którzy pilnują wszystkich pozostawionych po ewakuacji majątków i dobytku.

- powiedziała insp. Katarzyna Nowak i dodała, że policjanci z pionu kryminalnego nie są umundurowani, żeby działać bardziej anonimowo.

Ponad 8,7 policjantów na terenach objętych powodzią

Rzecznik KGP poinformowała, że na terenach objętych powodzią działa 8706 policjantów; mają 16 łodzi, pontony, reflektory, agregaty i sześć śmigłowców (4 Belle, 2 Black Hawki). Zaznaczyła, że od początku działań ewakuowanych zostało 3826 osób, a policyjnymi śmigłowcami ewakuowano 80 osób, w tym z zawałem, podejrzeniem udaru oraz osoby dializowane. - Do godz. 6 rano na objętych powodzią terenach nieprzejezdnych było 110 dróg, w tym 22 drogi krajowe i jedna autostrada - powiedziała Nowak. Zaapelowała też do kierowców, aby śledzili komunikaty dotyczące utrudnień i objazdów.