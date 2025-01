Powódź zabrała ukochany sklep pana Romana! Teraz wznawia swoją działalność. "Nie poddałem się ani przez moment"

Zrobią to w kościołach w czasie finału WOŚP. Zaskakująca decyzja arcybiskupa

Gdy woda wdzierała się do sklepu Romana Lemparta, było już wiadomo, że będzie można uratować tylko niektóre zwierzęta. O wynoszeniu karmy nawet nie było mowy. Żywioł - co najgorsze - pochłonął ryby. Mężczyzna jednak nawet przez sekundę nie pomyślał, że to koniec i nie warto odbudowywać swojego miejsca pracy.

- Zwierzęta to sens mojego życia - mówił zaraz po powodzi i od razu podwijał rękawy i zabierał się do pracy.

Gdy tylko posprzątał sklep, otworzył w nim punkt wydawania darów dla zwierząt z zalanych terenów. Dzień i noc dawał z siebie wszystko.

Potem przyszło osuszanie budynku, praca z wolontariuszami, założenie zbiórki w internecie - mówi pan Roman i podkreśla, że zawsze mógł liczyć na dobrych ludzi. Przez pierwsze trzy miesiące powodzi walczył, by jego firma przetrwała trudny czas.

- Państwo najpierw skupiło się na pomaganiu osobom prywatnym, ale po protestach przedsiębiorców również i do nas zaczęła napływać pomoc - mówi mężczyzna, który dostał pożyczkę na remont i wyposażenie sklepu i bardzo cieszy się, że udało mu się stanąć na nogi.

Teraz zaprasza klientów do wyremontowanego sklepu i apeluje do turystów, by w ferie nie zapominali o Lądku- Zdroju.

Dzięki Wam, będzie nam lżej - mówi na koniec.

Przez powódź spędzili święta osobno. Odwiedziliśmy Lądek-Zdrój po wielkiej wodzie