Pożar w Kowarach – dramatyczna akcja strażaków

„Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar pomieszczenia mieszkalnego, w którym doszło do procesu rozgorzenia”

– informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

W akcji gaśniczej brały udział jednostki z Jeleniej Góry oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Miłkowie, Ścięgnach oraz Sosnówce.

Tragiczny bilans pożaru – jedna ofiara śmiertelna

Niestety, w wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. Dwie ranne osoby zostały przetransportowane do szpitala. Z budynku ewakuowano 9 osób.

Przyczyny pożaru w Kowarach – trwa dochodzenie

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Na miejscu pracuje policja i biegli z zakresu pożarnictwa, którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Więcej informacji wkrótce.

Apel strażaków o czujność i montaż czujek

Strażacy przypominają o konieczności zaopatrzenia się i montażu w budynkach mieszkalnych autonomicznych czujek tlenku węgla i dymu.

„Wczesna detekcja pożaru lub innego miejscowego zagrożenia przyczynia się do niwelowania negatywnych skutków dla zdrowia i życia”

– informuje straż pożarna.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Następne pytanie