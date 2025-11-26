Spis treści
Pożar w Kowarach – dramatyczna akcja strażaków
„Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar pomieszczenia mieszkalnego, w którym doszło do procesu rozgorzenia”
– informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
W akcji gaśniczej brały udział jednostki z Jeleniej Góry oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Miłkowie, Ścięgnach oraz Sosnówce.
Tragiczny bilans pożaru – jedna ofiara śmiertelna
Niestety, w wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. Dwie ranne osoby zostały przetransportowane do szpitala. Z budynku ewakuowano 9 osób.
Przyczyny pożaru w Kowarach – trwa dochodzenie
Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Na miejscu pracuje policja i biegli z zakresu pożarnictwa, którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Więcej informacji wkrótce.
Apel strażaków o czujność i montaż czujek
Strażacy przypominają o konieczności zaopatrzenia się i montażu w budynkach mieszkalnych autonomicznych czujek tlenku węgla i dymu.
„Wczesna detekcja pożaru lub innego miejscowego zagrożenia przyczynia się do niwelowania negatywnych skutków dla zdrowia i życia”
– informuje straż pożarna.