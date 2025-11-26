Śnieg paraliżuje Dolny Śląsk! Droga krajowa nr 46 zablokowana

Paraliż na drodze krajowej nr 46 – zator z ciężarówek

Jak poinformował dyżurny GDKKiA, z powodu intensywnych opadów śniegu na odcinku drogi krajowej nr 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem pojawił się zator. Utknęły w nim samochody ciężarowe, które uniemożliwiają przejazd pługo-solarkom. Utrudnienia występują w obu kierunkach.

Policja eskortuje pojazdy i walczy z zaspami

Na miejscu pracują policjanci, którzy eskortują pojazdy przy zjazdach i starają się umożliwić pracę służbom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg. Sytuacja jest trudna, a opady śniegu nie ustają.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku

Dla południowych i wschodnich powiatów Dolnego Śląska (m.in. wałbrzyskiego, kłodzkiego, wrocławskiego, jeleniogórskiego) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują do godzin porannych w czwartek. Dla pozostałych powiatów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Apel do kierowców: zachowajcie ostrożność!

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. Warunki są bardzo trudne, a widoczność ograniczona. Należy dostosować prędkość do warunków atmosferycznych i zachować bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów.

Kiedy odblokują drogę krajową nr 46?

Na razie nie wiadomo, kiedy droga krajowa nr 46 zostanie odblokowana. Wszystko zależy od ustania opadów śniegu i skuteczności działań służb. Będziemy informować o dalszych ustaleniach.